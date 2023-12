CIUDAD DE MÉXICO.— Eugenio Derbez y sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo, además de Alessandra Rosaldo, se encuentran promocionando la nueva temporada de su reality show, “De viaje con los Derbez” (tempoada 4).

Debido a esto, Los Derbez estuvieron de invitados en el programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz y transmitido por YouTube. Y es precisamente en ese espació que José Eduardo Derbez reveló por qué la peor boda a la que ha asistido fue la de Aislinn y Mauricio Ochmann.

La boda de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la peor según José Eduardo Derbez

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, el también hijo de la actriz Victoria Ruffo decidió sincerarse y hablar sobre la boda de su hermana con el actor protagonista de “El Chema”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron en 2016 en Tepoztlán, Morelos en una fiesta de tres días, evento que José Eduardo resumió como: “la peor boda a la que ha ido en su vida”.

Si bien la pareja anunció el fin de su matrimonio de cuatro años en 2020, este 2023 la familia Derbez revivió aquel particular enlace nupcial.

Y es que el tema de la boda de Aislinn y Mauricio surgió luego de que la actriz fuera cuestionada por un usuario sobre si aún creía en el amor y en el matrimonio, a lo que ella respondió:

“La verdad es que no mucho… No me fue mal, pero sí pienso como que qué caso tiene firmar el papelito… Me pudo haber ido mejor. Creo en el amor, tengo el corazón abierto, pero el matrimonio como que…”, indicó la actriz.

Pero tras su declaración su hermana José Eduardo intervino y relató su versión de esa fiesta: “Es que también tu boda estuvo de la chingada”.

Así fue la boda de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Además de que la boda se realizó en el Hostal de la Luz de Tepoztlán, la pareja no tuvo una ceremonia convencional, ya que en lugar de una ceremonia religiosa hubo actividades holísticas y espirituales todo el fin de semana, además de varios grupos en vivo.

Sin embargo, el también comediante explicó que hubo varios detalles que no le gustaron y por ello considera que ha sido “la peor boda a la que ha ido”.

“Sí lo he dicho, la peor boda a la que he ido es a la de mi hermana. Como ellos no toman, dijeron que no se tomaba en su boda”, dijo con gran sinceridad el también conductor de TV.

“Prohibimos el alcohol para todos”, admitió Aislinn tras las palabras de su hermano.

Eugenio Derbez también consideró oportuno opinar y confesó que la boda de su hija fue “aburrida”: “Fue larga, pero aburrida.No había donde sentarse”.

José Eduardo agregó que el menú tampoco fue de su agrado.

“Después nos meten a un lugar mega encerrado donde daban pura agua de jamaica y de limón… Me terminé yendo a mi casa a echar trago con mi ex”, finalizó José Eduardo.

Cabe destacar que, Eugenio Derbez ha dicho en varias veces que solo tomó alcohol una vez en su vida, y debido a que no le gustó, le inculcó a sus hijos no beber, por lo que Aislinn y Vadhir tampoco lo hacen, pero José Eduardo es la excepción.

¿Por qué terminaron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

El fin de la relación amorosa entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no fue a causa de la serie “De viaje con los Derbez”, como se ha especulado.

La propia actriz ha confesado en su podcast “La magia del caos” que Mauricio le pidió el divorcio.

“Yo fui muy feliz; mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa… fue algo más como inesperado. Fue algo más de que empieces como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro… yo creo que a los dos nos pasó lo mismo”.

Por su parte, Mauricio confirmó la versión de Aislinn en entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube

“A mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle: ‘creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 6 años. Tenemos una hija maravillosa, nos adoramos, yo te quiero muchísimo y tú a mí, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso, y yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie”.

A pesar de que su matrimonio finalizó, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mantiene una excelente relación por su hija Kailani.