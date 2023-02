Sherlyn emite un mensaje tras la muerte de Gerardo Islas, su exesposo

CIUDAD DE MÉXICO.— Sherlyn decidió emitir un mensaje luego de que se informara sobre la sorpresiva muerte de su exesposo Gerardo Islas, con quien se casó en el año 2014 y tras dos años de matrimonio decidieron divorciarse.

Luego de que la tarde de este pasado 2 de febrero se informará que el político había fallecido en España tras un infarto, la prensa rosa indicó que la actriz no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, la actriz a través de redes sociales hizo una publicación en la que mencionó su sentir ante la muerte de su exmarido.

Así se despidió Sherlyn de su exesposo Gerardo Islas

Mediante sus historias de Instagram, la exconductora de Netas Divinas compartió un mensaje a modo de despedida tras enterarse de la muerte del expresidente nacional de partido Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, quien perdió la vida a los 39 años de edad.

Si bien Sherlyn llevaba años divorciada de Islas Maldonado, en anteriores ocasiones afirmó que tras su separación de Gerardo ella y él tenían una relación de amistad.

Sherlyn se "despidió" de Gerardo Islas

De igual modo, en su publicación la actriz afirmó que la muerte de su exesposo era una "noticia difícil de creer", sin embargo, le agradeció por "los momentos vividos".

“Una noticia difícil de creer, por todos los momentos vividos y los sueños compartidos... gracias Gerardo Islas ¡buen viaje! Mis condolencias a tu familia y amigos”, escribió la actriz.

La actriz se mostró impactada con la muerte de su exmarido

Con la muerte de Gerardo Islas, ¿Sherly perdió a un amigo?

En 2019 y 2020, Sherlyn y Gerardo Islas se dejaron ver juntos, esto desató los comentarios, pues ellos ya llevaban años divorciados. Debido al revuelo que se generó, la actriz mencionó que no había de que sorprenderse, pues eran amigos y por ello seguirían viéndola con su exmarido.

Sin embargo, cuando Sherlyn fue cuestionada sobre el porqué se divorció del político, la presentadora de TV declaró que no quería ser una mujer mantenida, pues siempre ha sido autosuficiente, además de que quería seguir desempeñándose actriz.

"Creo que cuando tú renuncias a todo lo tuyo para estar en una pareja, tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo. Yo tenía la idea de 'cuando me case, tenga hijos y tal, toda mi atención va a estar para la familia', pero no puedes abandonarte como mujer tampoco", inició relatando. Sherlyn afirmó que dejar la actuación terminó afectando su matrimonio

“Y entonces empecé a sentirme muy frustrada de ser como la mujer mantenida, porque yo me fui a vivir a Puebla y dejé mi trabajo de lado. Yo que siempre he sido tan trabajadora y tan autosuficiente, me empecé a sentir como disminuida y no estaba padre, estaba molesta todo el tiempo”, explicó la actriz.

“Empezaron los problemas... me dijo [Gerardo Islas]: ‘Pues, vuelve a trabajar si tanto te urge’ y, pues sí, volví a trabajar y, estando en ciudades diferentes, se fue diluyendo el amor”, concluyó Sherlyn. La actriz aseguró que ella y Gerardo Islas eran buenos amigos pese a haberse divorciado

Tras casi dos años de matrimonio, en 2015 Sherlyn y Gerardo Islas anunciaron su separación, para el 2016 la pareja se divorció.

¿De qué murió Gerardo Islas, el exesposo de Sherly?

De acuerdo con El Universal, el legislador Gerardo Islas murió debido a un infarto. El político perdió la vida a los 39 años y mientras se encontraba en un viaje de trabajo por España y lejos de su familia.

La sorpresiva noticia no solo conmocionó a su segunda esposa, también a la actriz, quien tras un día de informarse el deceso del expresidente nacional de partido Fuerza por México, se pronunció al respecto. El legislador fue víctima de un infarto estando en España

