Jorge Drexler es admirador de varios exponentes

“Si uno la mira a los ojos, se transforma en una estatua de sí mismo”, explica. “Tu trabajo deja de ser un proceso biológico que cambia, deja de ser un trayecto, para ser algo muy parecido a ti, pero inmóvil, muerto”.

Sin embargo, a pesar de sus tres décadas en la industria, el músico uruguayo está lejos de caer en la autocomplacencia.

Y en su último trabajo, “Tinta y tiempo”, vuelve a demostrar cuán dado es a asumir riesgos, a conectar con la época en la que vive “a mí me interesa mucho el presente, no soy nada nostálgico” y a colaborar con los talentos de las nuevas generaciones.

Con el disco sumó siete Grammy Latinos a su extensa colección de premios, que incluye también un Óscar, y anteayer aspiraba a hacerse con el Grammy al Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo Latino, que finalmente se llevó Rosalía por “Motomami”.

Con la excusa, Drexler conversó con BBC Mundo del miedo a la página en blanco, sobre aprender a bailar a los 40, y aseguró que “El mal querer” de Rosalía es un punto de inflexión cultural y “Un verano sin ti” de Bad Bunny, un discazo.

Falta de creatividad

Expresó que “Tinta y tiempo” estuvo a punto de no existir, aseverando que la falta de creatividad era el problema. “En la pandemia, estando aislado, me di cuenta de que necesitaba estar en contacto con la gente para terminar las canciones.

“Podía tener ideas, pero estoy tan acostumbrado a escribir pensando en el diálogo, en la atención de otra persona, en tocarlas en vivo, que había unido mucho los dos procesos”, rescata.

“Los domingos me juntaba con unos amigos y les mostraba alguna canción, lo hacía en la prueba de sonido de un concierto, o con algún amigo que venía al estudio e íbamos probando cosas”.

“Pero cuando quité esos laboratorios, me di cuenta de que me costaba mucho terminarlas”, recalca.

“Yo necesito una luz al final del túnel. El proceso creativo es muy demandante, muy difícil de hacer sin algún tipo de esperanza o de luz”.

Habló muy bien de C. Tangana, también de Rosalía, otra de las postuladas al Grammy. Donde dice que su anterior disco, “El mal querer”, es un punto de inflexión cultural.

“Me refiero a que es muy raro que hayan aparecido dos artistas de esa magnitud en España tan seguidos en el tiempo”, comenta.

“Hace mucho tiempo que no veo ese boom: a dos artistas realmente con vocación generacional, internacional y de raíz, que están abiertos al mundo y mantienen una raíz”.

“‘Motomami’” también me gusta mucho. Me impactó al principio, no sabía cómo agarrarlo. Luego entendí la búsqueda, y me parece increíble cómo ha cambiado entre uno y otro. Y de Tangana, si escuchas “Ídolo”, el disco anterior, y luego “El madrileño”, dices: “Qué capacidad de cambio, qué energía, qué envidia de esa capacidad de mutación”. Les tengo muchísimo respeto a los dos”. puntuliza.

Un “discazo”

Sobre Bad Bunny, precisó que es muy bueno y que “Un verano sin ti” es un discazo, uno de sus favoritos.

“Y no me gusta todo el reguetón. Hay muchos otros igual de populares que no me gustan. Pero me gusta mucho Bad Bunny y me gusta mucho la visión de Puerto Rico de la música. Creo que no es casual en absoluto que eso haya venido de allí”.

El origen

El reguetón surge en Panamá, viniendo de Jamaica, y se termina de desarrollar en Puerto Rico. Tiene una raíz afro, que parte mucho de la interpretación de la raíz afro en Estados Unidos.

“Pero el hecho de que hayan postulado por primera vez en la historia un disco en español en los Grammy anglo al Mejor Disco y que sea el artista más escuchado del mundo me parece que es, para nuestro idioma, una gran noticia”, recalca.

“Además el reguetón tiene un ingrediente que no debemos olvidar, el sexo, que es lo que ha movido al ser humano hasta hoy en día. Hay toda una generación que quiere bailar eso porque le horroriza a sus padres. Y es lo que ha hecho todo el mundo toda la vida: buscar algo que les horrorice a sus padres y practicarlo”, finalizó el artisa uruguayo.