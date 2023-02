Integrante de Pandora revela que Mijares es el amor de su vida; esta canción le compuso

El amor de Manuel Mijares no fue exclusivo de Lucero, como podríamos pensar, pues durante su juventud, antes de casarse con la madre de sus hijos, el cantante se dio una oportunidad en el amor con Mayte Lascuráin, integrante de Pandora, la cual ha confesado que no sólo le lloró por años, sino que lo considera como el amor de su vida e incluso reveló cuál de los éxitos del famoso grupo está dedicado al "Soldado del amor". Aquí los detalles.

Integrantes de Pandora.

Así fue la historia de amor entre Mayte Lascuraín y Mijares

El nombre de Mayte Lascuráin ha dado de qué hablar, luego de que se reviviera una entrevista que ella junto a su hermana Isabel y Fernanda Meade, integrantes de Pandora, concedieron a Adela Micha, para "La saga" en 2019, en la que la cantante recordó cómo fue que se enamoró de Manuel Mijares, a quien conoció cuando ambos interpretaban "jingles" para un comercial.

"Éramos jinglistas y nos hicieron grabar un comercial a Manuel a mí para una convención y yo me enamoré… ósea: 'Este hombre me gusta muchísimo'", recordó la cantante

Y aunque Mayte reconoció que tuvo sus "queberes" con el cantante también estimó que siempre se midió y no entregó todo a Mijares, pese a que le atraía mucho, pues, en el fondo, sabía que era un hombre muy mujeriego.

"Sí hubo sus qué sé yo, sí hubo, pero hasta el qué sé yo se quedó, bien fresa que me quedé ¿eh? Me porté siempre muy bien", reiteró.

Pese a que expresó que, a la fecha, ya lo perdonó, no perdió la oportunidad de contar que su relación con el intérprete nunca prosperó, debido a que la buscaba sólo cuando terminaba otros noviazgos y, al darse la oportunidad con alguien más, Mijares volvía a alejarse de ella.

"Manuel me buscaba cuando estaba libre y luego volvía con otra, yo lloraba, fue terrible".

Mayte Lascurain confiesa qué canción de Pandora es para Manuel Mijares

De hecho, la Mayte Lascuraín confesó que "Alguien llena mi lugar", uno de los temas más exitosos de la agrupación está dedicado a Mijares, hasta recordó que, mientras graban el sencillo en un estudio en España, ella interpretó su parte llorando por el dolor que la causaba estar lejos del hombre que amaba y no le correspondía de la forma en que ella lo deseaba.

"´Alguien llena mi lugar´ está totalmente cantada a Manuel porque así era, regresaba y ya había alguien, ¿sí o no?", le preguntó a sus compañeras de agrupación, las cuales afirmaron que, en efecto, así fue como se dio el amor entre ellos. "Te juro que la canté llorando", detalló.

Pandora y Mijares.

Sin embargo, llegó el momento en que Mayte se dio cuenta de que no podía seguir esperando, pues hasta su madre estaba muy molesta con el cantante por la manera en que veía que su hija sufría por él, por lo que un día, cuando el volvió a llamarla tomó la decisión de decirle que no por primera vez.

"Total, un día, vuelve a llamarme y le digo: '¿Qué crees?, que ahora sí ya no quiero', y ya no quise hasta hoy", reveló.

Integrante de Pandora confiesa que lloró cuando Mijares se casó

A pesar de que Mayte Lascuráin se alejó de él, confesó que nunca dejó de pensar en el cantante, ni en la época en la que se casó con Fernando Iriarte, el hijo menor de Maxine Woodside y exesposo de Yuri, pues rememoró que, luego de que Mijares se casara con Lucero, un día, cuando se encontraba sola en su casa lloró por la imposibilidad de estar a lado del interprete.

"Se casa Manuel y yo me acuerdo que yo vivía con Fernando en el bosque por Tres Marías, me acuerdo que me metí al jacuzzi y lloré y lloré y lloré, (era) porque Manuel se había casado, fíjate qué raro", profundizó.

En la actualidad, Mayte y Mijares son grandes amigos, por lo que la cantante ha tenido la oportunidad de confiarle que le gustaría reencontrarse con él en otra vida y, así, darse una oportunidad.

"Ya le he dicho que nos llamamos en la próxima vida; hace poco me preguntaron con quién de tus amores te irías a la próxima vida", "¿con Manuel?", le preguntó Adela, a lo que contestó afirmativamente. "A Manuelito yo me lo llevó a la próxima vida, feliz", reafirmó.

Mayte Lascuraín y Manuel Mijares.

Además, destacó que lo que más le gusta de él es su sentido del humor y todas las presentes, incluyendo a Adela, reconocieron que Manuel Mijares es "un tipazo".