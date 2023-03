Exatlón México All Star: ¿Quién es el eliminado hoy domingo 12 de marzo de 2023?

Exatlón México All Star continúa el curso de la competencia y como cada domingo, aquí te decimos quién es el eliminado hoy 12 de marzo de 2023.

Desde el inicio de esta edición All Star tanto rojos como azules han perdido a dos integrantes de cada equipo; el equipo de "Famosos" comenzó con una muy buena racha y logró sacar a Dann Noyola y Natali Brito, por lo que las dos semanas anteriores, "Contendientes" logró pasar esos malos días y en días recientes eliminaron a Valeria Payén y Omar Esparza. Conoce aquí quién sale hoy de Exatlón México.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado hoy domingo 12 de marzo de 2023?

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia en Exatlón México?

Esta semana el equipo rojo resurgió de las cenizas, y es que luego de tener dos semanas bastante complicadas en las que no lograban concretar de buena manera los circuitos, estos últimos días han demostrado que todavía tienen mucho que dar en la competencia y que no están dispuestos a perder a ningún otro atleta.

Los dos duelos por la supervivencia los ganaron los rojos, lo que deja al equipo azul en completa desventaja pues, sí o sí tendrán que mandar a tres atletas al duelo de eliminación y es seguro que uno de ellos abandonará la competencia.

¡La familia ROJA estará unida una semana más! uD83DuDD34uD83DuDE4CuD83CuDFFC Lo dieron todo. ? ¡Felicidades! #SupervivenciaExatlón pic.twitter.com/eW5upmPRZZ — Exatlón México (@ExatlonMx) March 11, 2023

¿Qué pasará hoy en Exatlón México All Star?

Esta semana son los hombres azules quienes están en riesgo y hay mucha tensión dentro del equipo pues no saben quiénes serán los que estarán dentro del duelo de eliminación, ya que la semana pasada fue Keno quien sorprendió al ser más el más votado por los fans.

Koke Guerrero, Fogel y Andrés Fierro saben que pueden estar dentro de la competencia para pelear por su lugar dentro de Exatlón México, sin embargo, Liliana Hernández dice que no quiere que "Velociraptor" se vaya, pues no está lista para verlo partir.

Por si no fuera suficiente estar por completo en la eliminación, el equipo azul aún tiene que discutir un tema muy importante, pues es Marysol Cortés quien tiene la Golden One y la vida extra, por lo que el hecho de decidir a quién se la quiere dar, será bastante complicado; ella misma dice que es Keno quien necesita estar dentro de la competencia, pues no duda de su capacidad, sin embargo, de acuerdo con el avance mostrado, cuando Antonio Rosique le pregunta, Marysol rompe en llanto pues asegura que no sabe qué hacer y quiere que sea una decisión en equipo.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy 12 de marzo de 2023?

Según cuentas de spoilers el eliminado hoy en Exatlón México All Star es Fogel Negrete del equipo azul. Pese a que aún no se sabe contra quiénes compartirá el circuito, muchos fanáticos aseguran que serán Andrés Fierro y Keno Martell los que se unan a su compañero.

Sin embargo, se dice que debido al bajo nivel que ha demostrado Fogel en estas semanas, su mismo equipo le habría tendido una "trampa" para que él abandonara las playas de República Dominicana. Cabe mencionar que esto no está confirmado y habrá qué esperar la transmisión para saber quién sale hoy de Exatlón México.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy domingo 12 de marzo de 2023 podrás seguir el duelo de eliminación de Exatlón México All Star en vivo a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que está nueva edición del All Star se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm.