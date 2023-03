Mauricio Barcelata se ausentó de Venga la Alegría, esta sería la razón de su ''salida''

CIUDAD DE MÉXICO.— Los cambios en Venga la Alegría parecen no tener fin, pues esta semana los televidentes notaron la ausencia de Mauricio Barcelata, quien a semanas de haberse incorporado al matutino de TV Azteca "abandonó" la emisión. Sobre su inesperada ''salida" habló Laura G y Flor Rubio.

En las recientes emisión del programa Venga la Alegría de inmediato generó duda la ausencia de Mauricio Barcelata, quien hace tan solo dos meses se unió al matutino de la televisora del Ajusco.

Debido al presunto "abandono" del también actor, seguidores del programa emitieron su desconcierto sobre este "cambio", ya que en el lugar del conductor entró Enrique Mayagoitia y esto evidentemente desató los comentarios.

El hecho de Barcelata no haya estado en el show habría causado tanto revuelo que Laura G se vio en la necesidad de revelar qué sucedió con su compañero.

A través de sus historias de Instagram, la exconductora de Televisa con evidente molestia compartió la captura de pantalla de una nota en la que se señalaba la presunta mala relación de Mauricio Barcelata y Laura G dejando entrever que este habría sido el motivo por el que el también actor "abandonó" el matutino de TV Azteca.

Sin embargo, la regiomontana desmintió dicha información, y aprovechó su publicación para afirmar que han formado un excelente equipo. Laura G también le deseó a Barcelata una pronta recuperación.

La ausencia de Mauricio Barcelata en Venga la Alegría a inicios de esta semana causó revuelo y desató las especulaciones y rumores, sin embargo, el presentador de TV a su regresó aclaró su "salida".

Sin dar muchos detalles, el también actor agradeció el apoyo que le brindo la empresa luego de presentar algunos problemas de salud que lo obligaron a dejar el matutino.

Si bien Mauricio no dio detalles de qué problemas de salud presentó ni tampoco quiso ahondar en el rumor de una mala relación con sus compañeros, Flor Rubio sí reveló las razones de la ausencia del presentador de TV.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Mauricio Barcelata "dejó" Venga la Alegría porque se contagió de Covid-19.

"Les quiero aclarar que Mauricio Barcelata no ha estado en Venga la Alegría porque él sí tiene Covid-19, él se contagió desde el viernes de la semana pasada y por eso no lo han visto en Venga la Alegría, hasta donde sé, ya le salió negativa la prueba...", explicó Flor en su programa radiofónico.

En cuanto a si el histrión tiene una mala relación con los conductores de Venga la Alegría, la comunicadora indicó que eso es falso, pues el actor fue bien recibido.

Flor también reiteró que Laura G y Barcelata no habían trabajado juntos, pero eso no ha sido impedimento para que se lleven bien, pues Mauricio "es muy adaptable y amigable".

"Por supuesto que lo recibieron bien en Venga la Alegría todos, vi una nota que habla de que Laura G no le gustó que llegara Mauricio Barcelata, que no lo recibió bien, todo son mentiras, al contrario, lo recibió normal, no lo conocía, no había trabajado con él. Mauricio es muy adaptable, se adaptó rápido y el equipo de Venga la Alegría también es muy amigable...", puntualizó la periodista.