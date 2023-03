Arath de la Torre incomoda a su esposa tras una confesión: ''Quiero el divorcio''

CIUDAD DE MÉXICO.— El actor, presentador y comediante Arath de la Torre generó las opiniones divididas luego de compartir un extracto de su nuevo proyecto laboral, el cual se trata de un podcast en compañía de su esposa Susy Lu.

Aunque con el estreno de este programa el conductor del programa Hoy también dio de qué hablar ya que hizo una confesión que incomodó a su esposa. Tan sorpresiva fue la reacción de la exactriz que ésta "le pidió el divorcio".

Esposa de Arath de la Torre le "pide" el divorcio tras una confesión, ¿qué dijo el conductor del programa Hoy?

El también actor, quien lleva 17 años de matrimonio con la ahora influencer Susy Lu, dio a conocer que ambos estrenaron este pasado 14 de marzo el primer episodio de su podcast titulado "Llévame adonde quieras" y que se encuentra disponible en la plataforma Podimo.

Asimismo, Arath de la Torre y Susy Lu comentaron previamente que con este programa le abrían las puertas al público para que conocieran un poco más de su vida privada.

Es de este modo como la pareja dejo ver que el podcast tratará de temas en los que el conductor del matutino de Televisa y su esposa revelen como han logrado construir una bonita familia pese a que Arath se encuentra activo en el medio del espectáculo.

De igual modo el también imitador y la modelo compartirán con la audiencia historias sobre su vida, su relación, entre otras temas personales que podrían ser de interés para sus seguidores.

Sin embargo, Arath de la Torre ya se encuentra dando de qué hablar, pues en el primer episodio de su podcast hizo una revelación que sorprendió a su esposa e incluso la hizo pedirle el "divorcio".

Y es que aprovechando la intimidad del programa, Susy Lu cuestionó a Arath sobre una anécdota en un jacuzzi, donde el actor estuvo con seis personas de forma íntima.

¿Tengo una pregunta, ese jacuzzi de seis personas, se usó con seis personas?”, preguntó Susy Lu en el primer episodio de "Llévame adonde quieras".

Si bien la esposa del conductor del programa Hoy quería saber qué tan cierto era este rumor, luego de escuchar las primeras palabras del histrión, la influencer se mostró incómoda.

“Claro que sí”, respondió Arath de la Torre, dejando sorprendida a esposa, quien reaccionó nuevamente, pero esta vez de forma "inesperada": "Madres, quiero el divorcio, exijo unos análisis ahorita”, se le escucha decir a la modelo entre risas.

Aunque Arath no entra en detalles si le señaló a su esposa que "mejor no imaginé nada" dejando entrever que la respuesta podría no le gustaría.

De igual modo, el conductor del matutino de Televisa finaliza su intervención afirmando que lo que sucedió en el jacuzzi "No, es lo que ella [su esposa] —y varios— se imaginan, aunque como no detalla la situación deja a muchos con varias pensamientos.

Cabe destacar que en el primer episodio de su podcast, tanto Arath de la Torre como su esposa manejaron su conversación dentro de un contexto muy bromista y relajado, por lo que ambos relataron diversas confesiones sobre su relación, pero al final nada de lo que dijeron causó un conflicto.

Te puede interesar: Arath de la Torre rompe en llanto en pleno programa Hoy; ''lanza'' indirecta a sus compañeras