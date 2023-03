Alonso "Poncho" Herrera siempre sera recordado como "Miguel Arango" por su papel en Rebelde y por sus canciones con RBD, y aunque en el esperado regreso de la banda, el actor se negó a formar parte, han sido muchas las críticas que le han llegado al respecto pese a que siempre ha aclarado que estará agradecido por haber estado dentro de ese enorme proyecto.

Ahora, el también conductor habló sobre su carrera, su paso en Televisa y la verdadera razón por la que dejó RBD. Esto fue lo que dijo.

"Poncho" Herrera confiesa por qué dejó RBD y las amenazas que recibió de Televisa

Hace unos días, "Poncho" Herrera dio una entrevista para el periódico español "El País", y ahí se sinceró sobre su salida de RBD y Televisa pese al millonario contrato de exclusividad que tenía.

Alfonso comenzó diciendo que Rebelde es y será un parte aguas en su carrera, pues para él representa perseguir sus sueños y metas, y aunque no es sencillo, es algo que trata de hacer todo el tiempo. Aprovechó también para agradecer a sus compañeros y fans por todo el apoyo a lo largo de estos casi 20 años.

“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño”.

Sin embargo, fue Televisa quien amenazó a Poncho Herrera y decidieron ponerle un ultimátum luego de que participara en la película "La dictadura perfecta" de Luis Estrada, pues ahí se insinúa que la televisora influyó en el triunfo de Enrique Peña como presidente de México.

Poncho Herrera detalló que interpretar a Carlos Rojo cambió su vida, motivo por el que está agradecido y comprometido con Luis Estrada:

“Me habla, yo ahí voy a estar, igual que él se la jugó por mí en algún momento. A mí, Luis me cambió la vida y me cambió la carrera”, dijo al medio español.

Además, habló abiertamente del despido de Televisa por hacer la película y la verdadera razón por la que dejó RBD.

“Me corrieron de Televisa. Me dijeron ‘Si haces esa película no vas a poder estar en esta empresa’ por dos razones, tenía una exclusividad, un dinero fijo mensual con ellos y, por otro, querían que yo hiciera una novela de cura sexy”, confesó.

Alfonso Herrera arremete contra Televisa por mala paga y explotación laboral

En cuanto al tema económico, Alfonso Herrera también detalló que él y sus compañeros tuvieron que pagar el precio de la fama que alcanzó RBD y arremetió contra Televisa por no darles un pago justo y además explotarlos en todos los sentidos y maneras posibles.

Exhibió varios ejemplos de la mala experiencia que vivieron tanto él como sus demás compañeros y aunque aclaró que no fue por un tema económico, si fue por algo relacionado a las condiciones de trabajo en las que estaban.

"Firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 ó 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello", recordó.