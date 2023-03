Rebecca Jones manda fuerte mensaje sobre su estado de salud: ''No me tengan lástima'' (FOTO)

Luego de que Rebecca Jones reapareciera en el estreno de su película "Nada que ver" y preocupara a sus fans por su extrema delgadez, la actriz mandó un fuerte mensaje sobre su estado de salud y aseguró que aunque aún no ha logrado recuperarse del todo, ha estado luchando y siguiendo las instrucciones de los especialistas con los que está siendo atendida. Esto fue lo que dijo al respecto.

Rebecca Jones rompe el silencio sobre su estado de salud por extrema delgadez

Fue a través de sus redes sociales, que Rebecca Jones decidió compartir un mensaje con sus seguidores. En su cuenta de Instagram la reconocida actriz aclaró que en este punto ya no le importa cómo luce, pues está enfocada en recuperarse y en estar mejor cada día, pues hay que "disfrutar cada segundo de la vida” al máximo.

“Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie : ‘lo esencial es invisible a los ojos’. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana”, expresó.

La exesposa de Alejandro Camacho indicó que ahora disfruta de las cosas buenas y malas de la vida, siempre pensando en positivo, por lo que no busca alguna clase de “milagro” para recuperarse por completo.

“Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir (al menos yo pienso que así debería ser). Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas”, manifestó.

También aclaró que sigue con su tratamiento médico, además de la medicina alternativa, a la par que está siendo atendida por un médico en Monterrey.

“Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no solo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Estoy con un biólogo maravilloso que reside en Monterrey, Alberto Valdez Marroquín. Ya les platicaré la joya con la que me topé”, apuntó.

Rebecca Jones pide que no le tengan lástima por su aspecto

Para finalizar su mensaje, Rebecca Jones pidió que no le tuvieran “lástima” y mejor le mandaran pensamientos positivos, pues eso es lo que más le ayuda para recuperarse.

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien, piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico”, concluyó.