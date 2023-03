Heidy Infante muestra sus lesiones tras ser agredida; dejan libre al culpable pese a denuncia (VÍDEO)

Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, denunció que fue víctima de violencia sexual el pasado sábado durante un concierto en la ciudad de México.

La cantante de la Sonora Dinamita estuvo en varias entrevistas con los medios de comunicación y ahí mostró las graves heridas y lesiones que le dejó el hombre que la violentó. Al parecer es de origen cubano y fue identificado como Yian Lopez Semanat, sin embargo, las autoridades lo dejaron libre. Ya hay una denuncia y el caso está en investigación. Aquí los detalles.

Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, fue víctima de una agresión durante un show en la alcaldía Iztapalapapic.twitter.com/gwlZqsxbmF — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 6, 2023

Heydi Infante revela cómo fue agredida por un desconocido en pleno concierto

De acuerdo con las declaraciones de la nieta de Pedro Infante, su agresor la mordió, le dio puñetazos, le jaló el pelo y la tocó sin su consentimiento. Declaró que él se subió a cantar al escenario sin permiso y en ese momento comenzó a tocarla y manosearla, por lo que ella pidió que lo bajaran imediatamente.

“Se subió este tipo a querer cantar una canción sin invitación alguna, agarró el micrófono, se puso a cantar, empezó a hacerme señas como de toqueteó al inicio de la canción y yo le dije ‘No me toque, bájenlo’”

Asimismo, Heidy Infante también comentó que aunque no lo conocía, sabía que él trabajaba en otros grupos musicales y aunque siempre quiso trabajar con ellos, no se lo permitían. También aseguró que su agresor estaba como drogado o borracho, pues lucía completamente perdido.

"El tipo estaba totalmente a la vista ebrio, o con alguna sustancia... Se trepó a querer cantar, pero nadie le dio autorización, al momento que él se sube a cantar, yo le pedí en el micrófono 'bájese, no me toque, hágase para allá'", dijo.

Nieta de Pedro Infante fue agredida en pleno concierto.

La nieta de Pedro Infante reveló que todo el tiempo trató de bajar al hombre del escenario sin embargo ahí comenzaron las agresiones, pues se acercó a decirle una mala palabra, y fue cuando ella reaccionó dándole un manotazo.

"Al momento que hago eso, él se voltea y me agarra mi parte con la mano, me la aprieta, estoy muy lastimada, eso es abuso sexual, es vergonzos para mí. Lo aviento con la mano y en ese momento me agarra del pelo con la mano izquierda y me mete el puñetazo, me deja una marca junto al ojo y atrás de la oreja totalmente abierto", narró.

Nieta de Pedro Infante fue agredida en pleno concierto.

Heidy Infante mostró imágenes de los moretones que tiene, además de que está utilizando collarín: "Me dio mordidas en la parte de atrás, me dejó unos dientes enormes, me golpeó".

Nieta de Pedro Infante fue agredida en pleno concierto.

La cantante recibió apoyo de sus compañeros y de la seguridad del mercado, además de que los asistentes trataban de golpearlo, sin embargo, ella pidió el apoyo de una patrulla, para que lo trasladaran al MP y realizar su respectiva denuncia.

Dejan libre al agresor de Heydi Infante, nieta de Pedro Infante

Desafortunadamente, las cosas no salieron como se esperaba, pues las autoridades de la ciudad de México le negaron el apoyo y liberaron a su agresor desde mucho antes que llegara al Ministerio Público.

La nieta de Pedro Infante interpuso una denuncia contra los policías, el jefe de sector que le dijo que no podía hacer nada y dudó del ataque, y también interpuso una demanda por abuso sexual contra su atacante.

“Lo subieron a una patrulla, esta patrulla ya está reportada en Seguridad Pública, ya están investigando, por qué lo soltaron… Lo que sí me queda claro es que sí estaba borracho o en algún estado raro de intoxicación”, aseveró.

Pero muestren quien es #YianLópez uD83DuDE21uD83DuDE20

No solo muestren la agresión, muestren al culpable!!#YianLopez Es un músico originario de Santiago de Cuba, quien golpeó a la cantante Heidy Infante tras agredirla sexualmente, en un show con La Nueva Sonora.#HeidyInfante pic.twitter.com/eZqmvSGhgq — Destiny (@Destiny_anb) March 6, 2023

Finalmente, Infante subrayó que hay pruebas de que esta persona afirmó estar en estado inconveniente. Además, dejó claro que sí procederá legalmente.

“Ya me levantaron mi denuncia. Tengo que ir a delitos sexuales por todo esto que me causó, porque estoy muy lastimada de mi parte noble. Aquí ya tengo mi acta. Voy a seguir hasta que lo metan a la cárcel”, concluyó.