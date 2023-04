Eugenio Derbez hace llorar a Alessandra Rosaldo; la cantante le hace fuerte reclamo

JAMAICA.— Alessandra Rosaldo está dando de qué hablar tras el estreno de la nueva temporada de la serie "De Viaje con los Derbez", la cual ya se encuentra disponible en la plataforma de Prime Video; y es que la cantante y actriz ha atraído la atención de varios luego de que se diera a conocer que en uno capítulo de la tercera edición le hace un fuerte reclamó a Eugenio Derbez, ¿de qué se trató?

Alessandra Rosaldo rompe en llanto al hacerle fuerte reclamo a Eugenio Derbez

Frente a las cámaras del programa, la integrante del grupo Sentidos Opuestos sorprendió al reclamarle al actor y comediante por que no le prestan atención a sus sentimientos.

Este incómodo momento que protagonizó Alessandra y Eugenio Derbez quedó grabado en el segundo capítulo de la tercera temporada, mismo en el que se muestra a los Derbez escoltados por una motocicleta para evitar el tráfico que había en Jamaica.

Sin embargo, esta situación fue considerada por la cantante como muy arriesgada para todos debido a que iban em contrasentido por una carretera muy estrecha.

En el episodio se puede observar a Alessandra pedirle a Eugenio que se detuvieran en varias ocasiones, pero la respuesta del también productor no es la que ella espera, pues él ante la solicitud de su esposa solo intenta tranquilizarla aunque esto causa todo lo contrarió, pues la tambien actriz termina "explotando" y es así como le hace un fuerte reproche a Eugenio.

De igual modo, en el capítulo se puede ver que al llegar a un restaurante en el que iban a cenar, la familia habló del tema y fue ahí en donde Alessandra frente a los hijos de Derbez (Vadhir, José Eduardo y Aislinn), externó su sentir.

Lo sorprendente de esta escena para algunos fue ver a la cantante no poder contener el llanto. Y es que de acuerdo con la actriz sus lágrimas fueron causadas por su esposo, quien se toma a la ligera sus sentimientos.

“¿Te parece una aventura padre estar a dos centímetros de chocar en una camioneta donde vienen tus cuatros hijos? Tú nunca me tranquilizaste. Se trata entonces de que te diga las cosas como tú quieres que te las diga”, se le escucha decir a Alessandra con lágrimas en el rostro.

Eugenio, quien afirma que no hizo nada debido a que la vio muy alterada, causa que ella reaccione y le arrebate la palabra confirmando lo que ya sabe: “si estoy alterado es precisamente porque no lo puedo controlar, por eso es que alteró”, expresa la cantante.

Eugenio Derbez explica por qué "hizo llorar" a Alessandra Rosaldo

El comediante reveló que a Alessandra le dio mucho miedo la experiencia que vivieron debido a que ella tiene un trauma que le causó un choque en el Periférico, el cual sufrió hace algunos años; sin embargo, ahí comenzó la pelea.

“Es que me siento sola, es que siento que no lo válidas, que no lo ves… y que no me acompañas; y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda. Necesito que lo valides, aunque no lo entiendas y no nomás es el coche o la velocidad, necesito que veas a mí”, expresó la actriz al borde de las lágrimas. Alessandra Rosaldo llora tras revelarle a Eugenio Derbez que se "siente sola"

Tras el reproche, Eugenio Derbez volvió a hacer una broma, para intentar relajar el ambiente, sin embargo, sus hijos y su esposa aseguraron que a veces el humorista no pone mucha atención en lo que es importante.

Este "drama" a atraído la atención de algunas personas, quienes señalaron no tener interés en ver la serie de los Derbez, pero tras ver el incómodo momento que pasó Alessandra, han empezado a considerar ver qué tal está esta nueva temporda.

