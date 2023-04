Maribel Guardia admite que su duelo está empezando; actriz que podría reemplazarla en obra

CIUDAD DE MÉXICO.— La tarde de este pasado 11 de abril, Maribel Guardia reapareció ante los medios de comunicación para ofrecer una "conferencia" en la que habló a detalle de la muerte de su hijo, Julián Figueroa, así como lo que sigue para ella y su familia tras esta gran pérdida.

La actriz y cantante con un nudo en la garganta y sin poder contener el llanto confesó: "mi duelo apenas está empezando", es por ello que se ha empezado a especular que dejará la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio". Ante esta situación, la presunta actriz que podría reemplazado ha aclarado el rumor.

Maribel Guardia confiesa que su duelo está empezando; así habló de la muerte de su hijo Julián Figueroa

A las afueras de la exclusiva colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, la también presentadora de TV sostuvo un encuentro con distintos medios de comunicación. Ahí, Maribel Guardia con el dolor dibujado en el rostro agradeció el cariño que ha recibido de sus fans, amigos y la prensa en este momento tan difícil que se encuentra atravesando.

Maribel Guardia reapareció ante los medios de comunicación tras la muerte de su hijo

La actriz, quien intentó contener sus lágrimas explicó los motivos por los que decidió no abrir las puertas de su hogar y velar a su hijo únicamente con la personas que lo conocía y que tanto lo amaron.

"No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que anduviera de arriba para abajo... "Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián.", dijo ante las cámaras y micrófonos de la decena de reporteros.

La actriz dio detalles de la muerte de Julián Figueroa, su hijo

Asimismo, Maribel Guardia reveló que la decisión de cremar el cuerpo de Julián Figueroa la tomó en conjunto con su nuera, Imelda Garza, y con el único propósito de que su nieto no viera el cadáver de su padre "porque iba a ser muy traumático para él".

No obstante, la también cantante no pudo contener el llanto al recordar a su hijo, a quien describió como "el niño de mis ojos", de igual modo, la conductora de TV señaló que su "duelo apenas está empezando".

"Vivir este duelo que apenas está empezando nos falta mucho camino por recorrer pero Dios es grande... El niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo... pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó lo entregó en sus manos...", expreso Maribel rompiendo en llanto.

Actriz que supuestamente reemplazaría a Maribel Guardia en la obra "Lagunilla, mi barrio", aclara el rumor

Maribel Guardia se encuentra sobrellevando la dolorosa muerte de su único hijo, Julián Figueroa por ello se cree que se alejará del medios por un tiempo, pero esto implicaría que deje la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio".

Pese a que hasta el el momento se desconoce quién suplirá a Maribel en el espectáculo teatral, ya se ha empezado a especular que podría ser Ninel Conde. Ninel y José Manuel Figueroa mantuvieron una relación por cuatro años, debido a esta situación la cantante se hizo muy cercana de Maribel Guardia

En entrevista con el programa De primera mano, la cantante aclaró si se unirá al elenco, mientras Maribel sigue vive su duelo.

Mediante una una llamada telefónica con el programa, la también actriz afirmó que el productor de la obra en la que estaba la costarricense no la ha contactado, por lo que hasta ahora duda ser el reemplazo de la también conductora de TV.

“No, Alex [el productor] no me ha contactado ni nada. Como ustedes saben yo vivo en Miami y tengo algunos proyectos. No creo que se pudieran dar los tiempos... es falso [el rumor]”, comentó Ninel.

La apodada 'Bombón Asesino' aprovechó la entrevista para lamentar la muerte de Julián Figueroa, a quién describió como todo un caballero y con quien tuvo un lazo fraterno debido a la pasada relación sentimental que sostuvo con José Manuel Figueroa, el medio hermano del joven.

“Julián era un muchacho muy respetuoso. Era un caballero, realmente muy bien educado. Maribel hizo un gran trabajo con esa criatura”, aseveró la intérprete de "Callados".

Cabe destacar que Ninel Conde también generó la crítica en su contra al compartir una instantánea en la que emitía sus condolencias a Maribel Guardia, pero la foto fue catalogada como "inapropiada" y "carente de empatía".

¿Maribel Guardia deja obra de teatro "Lagunilla, mi barrio" tras la muerte de su hijo Julián Figueroa? Emiten comunicado

Tras la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, varios se han preguntado si la actriz retomará su participación en la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio", incluso se rumoreó que debido al luto de la cantante, una posible actriz sustituta para el personaje de ‘Doña Lancha’, interpretado por la costarricense, sería Ninel Conde.

Pero al igual que Ninel, quien negó reemplazar a Maribel en el espectáculo teatral, una empresa de medios emitió un comunicado de prensa en el que se señaló que la también conductora de TV continuará trabajando en la obra.

En el documento se confirma la participación de la actriz en dos funciones que tendrá la obra de teatro en el norte del país. El comunicado indica que las fechas programadas para el próximo 19 y 20 de abril contarán con la participación de Maribel.

“La señora Maribel Guardia ha confirmado su participación en la obra de teatro 'Lagunilla, mi barrio', en las funciones programadas para el 19 de abril en Mexicali, y 20 de abril en Tijuana”, se lee en la publicación difundida por la empresa InfoMedios.

Te puede interesar: Ninel Conde publica ''inapropiada'' foto tras muerte del hijo de Maribel Guardia