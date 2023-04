Gera MX fue ''cancelado'', ¿por qué se convirtió en tendencia el rapero mexicano

MÉXICO.— Gera MX este pasado 13 de abril estrenó el sencillo ''Rumores'' en colaboración con su exnovia Kenia Os, pero este viernes 21 de abril el rapero mexicano se ha mantenido en tendencia de redes sociales, pero no por su tema sino más bien por un escándalo que le ha valido la crítica y los ataques.

¿Por qué Gera MX se convirtió en tendencia? El rapero mexicano es ''cancelado''

Hace unos días, la también influencer Kenia Os compartió un controversial mensaje en su cuenta de Twitter, en dicha publicación la cantante anunció la ruptura de su relación sentimental con Gera MX tras varios meses de estar juntos pese a lo turbulento que se tornó su noviazgo.

La cantante quiso aclarar que su romance fue un tanto "privado", debido a que querían "ver si la relación funcionaba", pero no fue así.

“Okey diré algo importante, no más especulaciones. Mi gente por este medio hago saber que Daniel y yo ya no estamos más juntos. Quiero agradecer el amor que nos dieron en su momento. A pesar de que nunca lo hicimos 100% público, ya que los dos estábamos en un proceso en el cual veríamos si la relación funcionaba para ambos, por tiempos, estilos de vidas, viajes etc.... lamentablemente no fue así”, escribió la intérprete de "Malas Decisiones".

Tras el anuncio del pasado 10 de abril tanto Kenia Os como Gera MX comentaron que su noviazgo concluyó en buenos términos y que continuarían siendo amigos.

Sin embargo, en redes sociales un vídeo ha sido considerado como la presunta evidencia del motivos de la ruptura de los cantantes.

cómo que Gera esta con la ex?, solo volví por el contexto pic.twitter.com/wNog1smvoj — Gabo uD83DuDCBC (@tuubandolero) April 21, 2023

¿Gera MX le fue infiel a Kenia Os?

A días de que el rapero mexicano y la influencer originaria de Mazatlán confirmaron el fin de su romance, una grabación en Instagram se hizo viral.

El vídeo compartido por Fanny SB compartió en sus historias de historia se aprecia al pequeño 'Dollar Baby', un cachorro pitbull que Gera MX tiene como mascota y al cual constantemente presume en sus redes sociales.

Este corto clip en el que se muestra a la joven acariciando al pitbull ha sido considero como la evidencia de una presunta infidelidad por parte de Gera MX hacia Kenia Os.

Cabe destacar que antes de que el rapero sostuviera una relación con Kenia Os, el intérprete de ''El Catrín'' tenía un vínculo amoroso con la influencer originaria de Guadalajara, Jalisco.

El perro es perro y nimodo

Pero no veo a las perras que Decían que Kenia no lo quería.

Más bien el Gera es un inestable que no merece un amor como el de Kenia. https://t.co/2EwvaVGTxu — La reina, la diva, la potrauD83DuDC51 (@ladiva1110) April 21, 2023

Por qué la gente está suponiendo que gera volvió con ex: filtraron una historia de CF de Fany donde subió a Dollar el perrito del gera y son las mismas que ella compartió en ig apenas ayer uD83DuDE35?uD83DuDCABuD83DuDE35?uD83DuDCABuD83DuDE35?uD83DuDCAB pic.twitter.com/0BMp66jlCk — KuD83CuDF08 (@iKarlaOrtiz) April 21, 2023

Pero tras la viralización de ese vídeo, internautas señalan que Gera MX habría regresado con su exnovia (Fanny Bs).

Como era de esperarse, internautas y en su mayoría seguidores de Kenia Os se lanzaron en contra de Gera MX y, una vez más, se hizo presente la cultura de la “cancelación”.

Ya ven Kenia le pidió a Gera que dejara de insistir pq no podía confiar en él. Dejen sus películas por otro lado pic.twitter.com/ROyZIlRr7B — d a y k e r (@dakdaiker) April 21, 2023

Hasta el momento la originaria de Mazatlán no se ha pronunciado al respecto, pero se ha enfocado en promocionar el sencillo que estrenó con el 'Cachorro 444', como es apodado el cantante y su Tour K23.

RUMORES en el WTC de la Ciudad de México. uD83EuDD29uD83DuDD25uD83EuDD40



Disfruta esta increíble colaboración de @keniaos y #GeraMX en @AmazonMusicMX https://t.co/d8LnCqYHNL pic.twitter.com/fLhd3My3Bx — Sony Music México (@sonymusicmexico) April 18, 2023

