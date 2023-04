MÉXICO.— La tarde de este pasado 4 de abril, se informó que Andrés García murió a los 81 años de edad mientras luchaba con la cirrosis y otras enfermedades derivadas del padecimiento mencionado. El fallecimiento del actor significó un duro golpe para sus fans, pero sobre todo para sus amigos cercanos.

Uno de los que dijo estar "devastado" tras muerte del galán de telenovelas fue Roberto Palazuelos, quien pese a mantener un distanciamiento con el histrión, en una entrevista realizada hace unos meses afirmó que deseaba reconciliarse con García, pero no dependía de él. Asimismo, en aquella ocasión le recordó a Andrés que "amor y respeto siempre se le iba a tener".

¿Roberto Palazuelos y Luis Miguel son hijos de Andrés García?

El también apodado 'Diamante negro' por años fue una de las personas más allegadas al protagonista de la película "Pedro Navajas", por lo que luego de que Andrés García perdiera la vida debido a las complicaciones de salud que le provocó la cirrosis hepática que padecía desde hace ya algunos años, Roberto Palazuelos se pronunció al respecto para despedirse de su gran amigo y a quien considero como a un padre.

Roberto Palazuelos se confesó devastado al enterarse de la muerte de Andrés García

En los últimos meses, la relación entre Palazuelos y el exgalán de telenovelas se vio sumamente deteriorada, pero eso no impidió que a través de redes sociales el también empresario confesará sentirse devastado por la partida de uno de los hombres más importantes de su vida.

A través de una extensa publicación, Roberto le dedicó un emotivo mensaje a Andrés García para honrar su memoria y recordar que Andrés llegó a convertirse en un padre para él,.

"Se me fue Andrés... una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor alguien a quien quise como un padre", escribió junto a una fotografía en la que se le puede ver al lado del fallecido histrión.

En su mensaje, Roberto Palazuelos lamentó no solo no haber podido despedirse de su gran amigo en persona, sino también el hecho de no haber podido reconciliarse con él, pues el dueño de varios hoteles guardaba la esperanza de que un día pudiera suceder.

"Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quería sus bienes lo alejó de mí y de sus hijos. Siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar", confesó el actor de la telenovela "Muchachitas".

Finalmente, Palazuelos pidió por el eterno descanso del actor de 81 años, quien fue como un padre para él.

"Fue mi gran amigo y como un padre. Le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mí con este dolor que me parte el corazón. Sólo él sabe lo importante que Andrés fue para mí. Adiós leyenda, querido padre, siempre te extrañaré y te llevaré en mis oraciones", finalizó.

En cuanto al "parentesco" entre Andrés y Luis Miguel, en alguna entrevista, el histrión llegó a decir que cuando el cantante era niño creía que el actor era su padre, incluso 'Micky' le llegó a cuestionar sobre su presunta paternidad pues eran muy parecidos.

A el intérprete de "cuando calienta el sol" le generaba confusión encontrar un gran parecido físico con el histrión y no con su verdadero padre Luisito Rey.

Pese a que Andrés García fue parte importante en los inicios de la carrera de Luis Miguel y, ambos se tenían gran cariño casi como el de un padre a un hijo, al crecer el cantante y su fama su relación se vio afectada, pues el intérprete de "La Incondicional" se distanció del actor y éste no lo busco, por el contrario también decidió ponerle fin a su amistad.

¿Roberto Palazuelos uno de los herederos de Andrés García?

La entrañable relación entre Andrés García y Roberto Palazuelos hizo que el actor considere como a un hijo al empresario.

Y es que durante años fueron grandes amigos; incluso, el actor de "Mujeres engañadas" consideró a Roberto como el heredero de su fortuna; sin embargo, de un día para otro lo que era cariño y admiración se convirtió en una tremenda pelea que generó un gran escándalo, pues Andrés García arremetió públicamente contra su protegido y hasta lo reto a un duelo a balazos.

Según palabras del propio actor, Palazuelos había amenazado con matarlo a él y a su familia, por lo que lo llamó malagradecido y un cobarde.

Estas acusaciones fueron negadas por el 'Diamante negro', quien aseguró que alguien había envenenado a Andrés en su contra: "A él desgraciadamente le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije..." expresó en un encuentro con los medios en el que también aprovecho a decir que lo quería mucho.

