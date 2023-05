Pedro Sola confiesa que se casó en secreto en España; así fue su boda (VÍDEO)

Pedro Sola es uno de los conductores más queridos de Ventaneando y aunque poco se sabe sobre su vida privada, el presentador nunca ha ocultado sus preferencias sexuales y siempre ha estado muy seguro de pertenecer a la comunidad LGBT+. Sin embargo, ahora ha llamado la atención al confirmar que está casado con su novio desde hace tiempo y que además su boda fue secreta y se llevó a cabo en España. Aquí todos los detalles.

Fue durante la emisión de este martes en "Ventaneando" que Pedro Sola y los demás conductores estaban hablando sobre el pleito que hay con la herencia de Mariana Levy, pues él no entiende por qué siempre hay pelea en esas situaciones.

Acto seguido, Daniel Bisogno lo cuestionó sobre su testamento y si ya lo había hecho, pues quería saber si estaba incluido él y Mónica Castañeda.

Pedro Sola mencionó que no porque tenía muy poco para ofrecer, pues sólo era su colección de zapatos y ropa, sin embargo, la conductora de Ventaneando pidió ver el anillo que traía, pues le gustaba y quería ver si se lo daba; ante esto, Pedrito dijo que era el de bodas.

Fue ahí cuando sus compañeros se dieron cuenta que estaba hablando por primera vez de su matrimonio por lo que Daniel siguió preguntando: "¿Cuándo te casaste? ¿Cuántas veces te has casado? ¿La primera no fue boda?".

"Me casé en secreto, una vez. La primera no fue boda, no hubo ni consumado de matrimonio",