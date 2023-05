Gloria Trevi ''explota'' en pleno concierto; se dice harta de que le recuerden a Sergio Andrade

CIUDAD DE MÉXICO.— Gloria Trevi se ha convertido en una de las cantantes latinas favoritas de la actualidad, pero eso no ha evitado que varias personas le recuerden su oscuro pasado.

En un reciente concierto, la regiomontana "explotó" en contra de aquellas personas que siguen recordando los sucesos que tuvieron lugar cuando Sergio Andrade era su representante. Y cansada de que revivan el tema cada que pueden, la intérprete de "5 minutos" lanzó un contundente mensaje en pleno concierto en vivo.

Más de 25 mil personas asisten al primer concierto gratuito en #Nezahualcóyotl de Gloria Trevi con motivo del 60 Aniversario de la fundación del municipio pic.twitter.com/oelxJVN95f — Aquíedomexnoticias (@aquiedomex) May 16, 2023

Gloria Trevi ''explota'' en pleno concierto; arremete contra sus detractores

La cantante ofreció un concierto gratuito en Nezahualcóyotl con motivo del 60° aniversario del municipio mexiquense, pero en plena presentación, la intérprete de "Todos me miran" se dijo cansada de escuchar los señalamientos de quienes la critican.

Gloria Trevi se presentó en concierto como parte de la celebración del 60 aniversario del municipio de Cd.Nezahualcoyotl,el momento de la noche fue cuando el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo subió al escenario a cantar junto a la cantante.

uD83DuDCF9elihous pic.twitter.com/ZlJFArkh5q — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 15, 2023

En un vídeo que circula en redes sociales se mostró cuando Gloria Trevi detuvo su concierto para hablar con la concurrencia sobre su pasado, esto a pesar de que a su lado se encontraba el alcalde del municipio, Adolfo Cerqueda.

"He pasado algunos días con el corazón un poquito roto, estoy cansada... estoy cansada que después de 30 años todavía me estén ching*#$%...", detalló la cantante de 55 años de edad.

Sin embargo, la cantante fue interrumpida por los gritos de los asistentes quienes le afirmaron a Gloria: "No estás sola, no estás sola".

"Ya una televisión no te dice lo que debes pensar"No quiero guerra, yo quiero paz,unión y amor,a la vez el público le gritaba!No estás sola! pic.twitter.com/JNtrgm00Zb — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 15, 2023

La regiomontana agradeció dicha ovación por parte de su público, expresando que ella sabía perfectamente el respaldo que tenía por parte de sus fans, pues lo podía constatar en sus redes sociales donde lee todas las muestras de cariño que recibe.

"Gracias, gracias. Yo ya los he visto defendiéndome ahí en las redes, porque los tiempos son diferentes, ya no una televisión te dice lo que tienes que pensar, se los agradezco con todo mi corazón", puntualizó la intérprete de "No querías lastimarme".

El amor y la entrega de su público es único. Así o más claro !! #gloriatrevi pic.twitter.com/2yAOfWs9Ot — Armando Gomez (@AGM0128) May 15, 2023

Finalmente, Gloria Trevi refrendó su deseo de vivir una vida tranquila, pues lo único que busca es dar y recibir amor. "No quiero guerra, yo quiero paz, yo quiero unión, quiero amor, es todo lo que quiero", concluyó la cantante.

Cabe destacar que la intérprete de "El favor de la soledad" convirtió su presencia en el municipio en todo un éxito, ya que además de agradecer el cobijo que recibió por parte de sus fans, los deleitó con algunos de los temas más entrañables de su discografía, tales como: "Pelo suelto", "Dr. Psiquiatra", "Todos me miran", entre otros más que fueron coreados a todo pulmón.

A fin de promover la recreación, cultura y el sano esparcimiento de las familias, así como demarcaciones vecinas y con motivo del 60 aniversario de la fundación del municipio, la cantante @GloriaTrevi se presentó por primera vez en #Nezahualcóyotl en un concierto gratuito masivo,… pic.twitter.com/XUitHic8bo — zaidth yhamel (@ZaidthY) May 17, 2023

Además debido al amplio repertorio que preparó, su estancia en el escenario de Neza se extendió por más de dos horas.

Así se vive el ambiente en la explanada del Palacio Municipal para festejar el #60Aniversario de #Neza, junto a @GloriaTrevi. pic.twitter.com/qgQecMh5Vs — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) May 15, 2023

Sin olvidar que durante ese tiempo, Gloria Trevi se tomó unos minutos para sincerarse y revelar que en días pasados había atravesado un difícil momento, debido a que su nombre sigue poniéndose en entredicho por los acontecimientos que ocurrieron décadas atrás.

Específicamente en la época en que trabajaba a lado de Sergio Andrade, condenado a 7 años, 10 meses por el delito de corrupción de menores, luego de recibir su sentencia en el 2000, mismos por los que Gloria fue absuelta en 2004. Gloria Trevi se dijo cansada de que le recuerden a Sergio Andrade

