Así es Mauricio Cuevas, el yucateco que busca ser Míster Supranational México

MÉRIDA.- Fuerza, perseverancia y amor son las tres palabras con las que Mauricio Cuevas Arouesty define a su persona, y no es de extrañar, ya que el joven, que representará a Yucatán en Míster Supranational 2023, se dedica a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.

Mauricio Cuevas es originario de Mérida, Yucatán. Tiene 33 años de edad y mide 1.81 mts. Estudió administración de empresas y cuenta con diversos diplomados en ventas y coaching. Además está certificado como capacitador de empresas y equipos de trabajo.

Es hijo del matrimonio formado por Mauricio Cuevas Pérez y Lorena Arouesty Lozano, que además tiene otras dos hijas. Desde hace 5 años, el Míster Supranational Yucatán tiene una relación con Montserrat Valle, pilares fundamentales de su motivación diaria.

En una entrevista con Diario de Yucatán, Mauricio Cuevas Arouesty mencionó que se siente feliz, preparado y seguro del trabajo que realizó junto a su equipo previo a la concentración nacional y de lo que hará en el certamen.

La final de Mister Supranational México 2023 se realizará el próximo sábado 27 de mayo en el Puerto de Veracruz, donde el yucateco ya logró su pase al Top 15, tras ganar el reto multimedia.

Se describe como una persona extrovertida, servicial y siempre con ganas de ayudar al prójimo; además es un muy inquieto y le gusta estar aprendiendo constantemente.

Mauricio inició su carrera como modelo desde muy temprana edad, tanto para marcas nacionales como internacionales, destacando en pasarelas, sesiones fotográficas e imagen de marcas.

En el 2016 participó, representando a Yucatán, en Mr. World México, obteniendo el tercer lugar. En sus palabras, desde entonces ha visto un mayor crecimiento tanto en su persona, en el equipo de trabajo y en la organización que conoció cuando esta apenas iniciaba.

Ahora, motivado por poder mejorar en otros ámbitos, impactar en la vida de otras personas a través de lo que él hace en su día a día, tener una nueva experiencia de vida y no quedarse con la espinita de tener un mejor resultado, decidió volver a un concurso para poner en alto a Yucatán. Mauricio Cuevas Arouesty. Foto: Ramón Celis

Mauricio, considera que el título de Míster Supranational no es solo sinónimo de una cara atractiva, un cuerpo trabajado o una buena pasarela, sino que toma más fuerza en lo que los jóvenes puedan transmitir y comunicar de una manera eficaz. Así mismo, busca impactar en las personas a través de sus acciones del día a día. Es decir, buscan ser una inspiración para las personas y un modelo para que otras personas decidan cambiar sus hábitos.

Para lograr todo lo anterior, el yucateco se ha apoyado en Raúl Herrera, su coordinador estatal, quien le ha brindado un equipo de trabajo que consta de maestros de pasarela, inglés, entrenamiento físico, oratoria, así como fotógrafos, maquillistas, asesores de imagen y de vestimenta.

Sumando todo lo anterior, Mauricio considera que su carta más fuerte rumbo al certamen nacional es la comunicación, ya que en los últimos años se ha dedicado a desarrollar equipos de trabajo en diferentes áreas; también se ha desempeñado como líder y conferencista en negocios digitales internacionales.

Espera poder usar la plataforma de Míster Supranational para continuar su trabajo como preparador e inspirador de personas, a través de sus acciones, palabras y mensajes, pero ahora con ayuda de un equipo mucho más grande.

Mauricio lamentó que aún no haya suficiente apoyo a los concursos de belleza masculinos, por un problema de difusión y desconocimiento de lo que realmente es el certamen en el que compite. Pero al final, estas plataformas permiten a las personas desarrollarse más.

‘’Uno va más allá; tiene el nombre de certamen de belleza, pero no solo es de la exterior, también es la belleza interior, porque yo no puedo expresar una belleza física si por dentro no me siento bello, en mi autoestima y mis decisiones’’.