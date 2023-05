Muere Tina Turner, la 'Reina del rock and roll' a los 83 años de edad

EE.UU.— Tina Turner, considerada como la 'Reina del rock and roll', murió a los 83 años, según dio a conocer su representante. La cantante, compositora, bailarina y también actriz estadounidense, perdió la vida tras batallar varios años con una enfermedad, la cual no ha sido especificada hasta ahora.

De acuerdo con medios internacionales, la cantante falleció este miércoles 24 de mayo en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad.

“Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir”, señaló un portavoz de la también actriz en un comunicado.

¿Quién era Tina Turner, la 'Reina del rock and roll'?

Anna Mae Bullock, conocida mundialmente como Tina Turner, nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee. Su carrera comenzó en la década de 1950 cuando se unió a la banda de Ike Turner como cantante de respaldo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su talento y carisma la llevaran al frente del escenario.

A mediados de la década de 1960, el dúo lanzó el éxito ''River Deep - Mountain High'', y la canción se convirtió en un hit en la carrera de Tina Turner, demostrando su potencial como solista.

A la par de su crecimiento artístico, también lo hacía su relación personal con Ike Turner, quien se convirtió en su esposo y compañero musical.

Ike y Tina Turner fueron una de las parejas que brillaban en el escenario, pero su vida sentimental era todo lo contrario

La década de 1970 marcó un cambio significativo para la cantante, pues después de años de abuso físico y emocional, ella dejó a Ike.

Fue hasta la década de 1980 cuando Tina alcanzó la cima del éxito. Su álbum Private Dancer se convirtió en un fenómeno global, impulsado por éxitos como What's Love Got to Do with It y We Don't Need Another Hero. Su poderosa voz y su enérgico estilo de baile la consolidaron como una verdadera fuerza en la industria musical.

Asimismo, Tina Turner dejó una huella imborrable en cada escenario que pisaba, pues sus actuaciones energéticas y magnéticas cautivaron a multitudes en todo el mundo, por ello trascendió las barreras culturales y generacionales, ganándose el respeto y la admiración de audiencias de todas las edades.

A lo largo de su carrera, la cantante recibió innumerables premios y reconocimientos. Ganó varios premios Grammy y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Su impacto en la música popular es innegable, y su influencia se puede ver en generaciones de artistas posteriores a ella.

Pese al ser una importante figura de la música, Tina Turner se retiró en 2009 a los 70 años dejando atrás 50 años de carrera.

La apodada 'Reina del rock and roll' deja un legado musical reunido en 22 álbumes, 12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios.