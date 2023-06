Actor de Televisa es acusado de presunta trata de personas por el caso de Ana Victoria Ruiz

Una nueva polémica está rodeando a Televisa, y es que el actor Mickey Santana Arellano, reconocido por su papel en la novela "Amigos x siempre" al lado de Belinda y sus apariciones en "Mujer, casos de la vida real", está siendo señalado por presunta trata de personas por el caso de Ana Victoria Ruiz Palacios, quien desapareció desde abril de 2022.

La familia ha dado a conocer nueva información sobre lo que sucedió con la joven madre soltera y reveló que Mickey Santana fue la última persona con la que tuvo contacto. Cabe mencionar que la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios se dio a conocer cuando su pequeña hija acudió a un concierto de Danna Paola y en el escenario la cantante dio a conocer su caso. Aquí los detalles.

Ahora, la investigación ha dado un giro dramático, ya que se ha dado a conocer que la pareja sentimental de Ana Victoria Ruiz Palacios y principal sospechoso de su desaparición, se trata del actor Mickey Santana Arellano.

De acuerdo con la información que la familia de Ana Victoria dio al programa "De primera mano", la última vez que tuvieron comunicación con la joven fue a su llegada al aeropuerto de la CDMX, cuando les avisó que Mickey había pasado por ella, que le entregaría un anillo de compromiso y pasaría algunos días con él:

La situación se tornó rara cuando Ana dejó de comunicarse con ellos y, a través de mensajes de texto, ponía pretextos para no hablar con su hija. Incluso, recordaron que días antes de irse, les había condesado que Mickey le pidió que no avisara a nadie que iba a encontrarse con él, algo que los alertó y decidieron interponer una denuncia ante las autoridades.

“Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía: Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar”, indicó la señora