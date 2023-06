Al igual que María Elena Ríos, ilustradora también señala a Tenoch Huerta

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde este pasado fin de semana, el nombre de Tenoch Huerta, así como su imagen se ha puesto en tela de juicio, a raíz de que María Elena Ríos lo acusara públicamente de ser un "depredador sexual".

El polémico terminó utilizado por la saxofonista derivó de la presunta mala experiencia que vivió con el actor de la película "Black Panther 2: Wakanda Forever". No obstante, tras la denuncia de la también activista, más mujeres han señalado al histrión. Tal es el caso de la ilustradora Sofía Weidner.

¿Qué dijo la ilustradora Sofía Weidner en contra de Tenoch Huerta, quien fue tachado por María Elena Ríos de "depredador sexual"?

Luego de que María Elena Ríos acusara, a través de sus redes sociales al actor Tenoch Huerta, a quien denominó como "depredador sexual", han sido varias mujeres que no sólo han demostrado su apoyo a la saxofonista, sino que también han hablado de los episodios que atravesaron con el protagonista de cintas como "Güeros", "Sin nombre", "El más buscado" o "Madres".

La ilustradora Sofía Weidner también señaló a Tenoch Huerta

Y es que estas mujeres han expresando que Huerta es un hombre que busca su propia satisfacción sexual a costa de la otra persona, así como también ha sido señalado por seguir en redes sociales a mujeres al azar con el objetivo de insinuárseles sexualmente.

Una quien afirmó poder dar testimonio de esta situación es la ilustradora Sofía Weidner, quien contó que el actor solía agregar a muchas mujeres en redes sociales, incluida ella y otras amiga que sí llegaron a atravesar un trago amargo conversando con el actor.

"El señor T3noch es de esos famosos que da follow a diestra y siniestra a mujeres en Instagram, para ver con cual pega, aprovechando su poder y su fama. No caigan con esta gente amigas. Me siguió a mi, siguió a otra amiga con la cual sí llegó a interactuar. Tengo otra amiga abusada por él, etc.", escribió la dibujante en su cuenta de Twitter.

La ilustradora dijo conocer mujeres que han sido "atacadas" por el actor

Y aunque también varios usuarios han salido en defensa del actor de series como "Blue Demon" y "Narcos México", María Elena Ríos no ha dejado de hacer seguimiento de los mensajes violentos y amenazas que ha recibido, tras hacer públicas sus acusaciones en contra de Tenoch Huerta.

Cabe destacar que a la denuncia de María Elena Ríos y la ilustradora Sofía Weidner, también se suma el señalamiento de la actriz de Televisa, Fernanda Tosky, quien revivió cuando llegó a interactuar con Huerta —sin dejar muy claro cuándo sostuvo una relación con él y por cuánto tiempo—, época en la que fue testigo de que el actor sólo respondía a sus necesidades sexuales.

"Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con el y repito en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimo y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos", escribió en Twitter la joven. Fernanda Tosky afirmó comprender a María Elena Ríos

Te puede interesar: Actriz de Televisa al igual que María Elena Ríos acusa a Tenoch Huerta de haberla lastimado