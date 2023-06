Así quedó repartida la herencia de Andrés García; ¿Leonardo García se quedó sin nada?

Este lunes se llevó a cabo la lectura del testamento de Andrés García y se ha revelado cómo es que fue repartida la herencia del difunto actor.

Recordemos que desde su muerte el pasado 4 de abril, comenzó una guerra de declaraciones entre su viuda, Margarita Portillo, y sus hijos, por los bienes del galán de telenovelas y es que en los últimos meses, Andrés García tuvo varios pleitos con Leonardo García y Andrea García, pero sus problemas no pudieron resolverse.

Así quedó repartida la herencia de Andrés García

Fue a través de Ventaneando que el equipo de Pati Chapoy dio a conocer cómo habría quedado repartida la herencia de Andrés García, luego que se hablara de que el actor cambió su voluntad testamentaria, a poco que se produjera su deceso.

A la lectura del testamento se dieron cita Leonardo García y su madre, Sandra Vale, quienes se detuvieron un momento para conversar con el programa de espectáculos.

Aunque Leo no quiso dar detalles pues, de hecho, aclaró frente a las cámaras que él no había sido quien informó a los medios la fecha y el lugar donde se llevaría a cabo la lectura, pues destacó que se les advirtió que no debían de hablar del tema con los medios.

"Pregunta, ¿cómo llegaron aquí ustedes? Porque luego nos echan la culpa a nosotros y nos pidieron que no dijéramos nada, que quede claro que nosotros no fuimos ¿ok? yo no les hablé", aclaró.

También, el actor bromeó a la hora de destacar que, debido a los compromisos laborales de Andrés Jr. y la ausencia de Roberto Palazuelos -quien no asistió a la lectura-, él debía de encargarse de todo. Por otro lado, el actor precisó que respetaría la voluntad de su padre, "todo dependiendo" de lo que se estipulara en el testamento.

¿Cómo quedó repartida la herencia de Andrés García?

En el programa de espectáculos, la reportera de 'Ventaneando' informó que la herencia se dividió en cuatro partes y quedó de la siguiente manera:

Margarita Portillo- 25%

Andrés, hijo de Margarita- 25%

Andrés García Jr.- 25%

Rosa María García, hermana de Andrés- 25%

Por lo que Leonardo García, su madre Sandra Vale, Andrea García y Roberto Palazuelos quedaron fuera del testamento, en la última modificación. Además de que Daniel Bisogno recordó que Andrés, hijo de Margarita, ya había recibido una propiedad del actor.