Marco Antonio Regil ''abandona'' a su perrita y explica por qué lo hizo; lo critican en redes

Marco Antonio Regil se encuentra en medio de la polémica luego de que revelara que tuvo que dar en adopción a su perrita Luna, y es que a través de redes sociales el reconocido conductor dio a conocer la noticia, sin embargo, son muchas y muchos usuarios de Instagram que aseguran que lo único que hizo fue pensar en él y no en el golpe que le produciría a su perrita al ya no estar a su lado. Aquí los detalles.

Marco Antonio Regil revela por qué "abandonó" a su perrita

Mediante su cuenta de Instagram, Marco Antonio Regil comentó que había tomado una decisión muy dolorosa en torno a Luna, una perrita que adoptó durante la pandemia y con quien compartía muchas fotos mostrando la excelente relación que tenían y el inmenso amor que sentía por ella.

La determinación de la que Marco Antonio hablaba tuvo que ver con dar en adopción a la perrita pues, desde hace unos meses, se le ha dificultado poder estar a su lado, pues el conductor que -en la actualidad- reside en Estados Unidos, viajó a México para comenzar las grabaciones de "Escape perfecto", proyecto de TV Azteca al que se unió recientemente, por lo que a través de su comunicado, Regil dio a conocer sus motivos, pues destacó que alejarse de su perrita era algo que le causaba mucho dolor pero más que por él, lo hacía por ella.

"Con mucho pesar en mi corazón, la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo", introdujo a sus fans.

Dentro de su mensaje, el presentador contó que Luna había convivido con una tentativa familia adoptiva, la cual le abrió las puertas de su casa y su corazón, haciendo que la perrita se sintiera abrazada y llena de amor. Cabe destacar que Regil la adoptó luego de que la cachorrita fuera hallada en condiciones precarias y por lo mismo era desconfiada y con muchos miedos.

"Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar todo lo que yo no puedo en este momento de mi vida", planteó. "Al ver los cambios tan positivos que ha tenido, decidí permitirle vivir una realidad mejor para ella, aunque mi corazón me duela, pues la amo y la extrañaré siempre", profundizó.

A continuación, el conductor de TV hizo una reflexión acerca del desapego y los sacrificios que se tienen que hacer en algunas circunstancias cuando se ama auténticamente a alguien, como -aseguró- ocurre entre él y Luna, por lo que al encontrar una familia que la procuraba y, con ella, una hermanita canina que la recibió en su nuevo hogar sin recelos, tomó la decisión de darla en adopción y seguir su camino sin ella,

Usuarios reaccionan al "abandono" de Marco Antonio Regil a su perrita

Sin embargo, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y su decisión ha sido muy criticada, afirman que Marco Antonio Regil está haciendo uso de su discurso motivacional para justificar el abandono que propinó.

"¡Uy no! Que triste leer esto. Eso no se le hace a un perrhijo”, “Que pena, eso no es soltar ni dejar ir, no puedes usar ese tipo de frases en esta ocasión”, “Lo hubieras pensado antes de tenerla, tu serás para ella su familia para siempre y en este caso la abandonaste. En fin”.

Cabe destacar que fue desde principio de marzo que Regil dejó de ver a Luna pues, durante esa época, el conductor dejó al cuidado de la perrita a César Millán, "el Encantador de perros", quien cuenta con un rancho donde rehabilita perritos que vivieron condiciones complicadas que generaron en ellos personalidades hostiles y complejas de revertir, por lo que aseguran que es desde hace meses que el conductor se deslindó de sus cuidados.