Paco Stanley fue asesinado en un día como hoy hace 24 años en "El Charco de las ranas", famoso restaurante al sur de la ciudad de México. El famoso presentador iba acompañado de Mario Bezares y Jorge Gil tras terminar su programa en TV Azteca y sin imaginar que sería la última vez que se le vería vivo.

Aparentemente, Stanley fue víctima de un atentado en su contra por parte del crimen organizado y mucho se ha dicho que quien lo planeó todo fue Mario Bezares, su íntimo amigo, sin embargo, él ha negado tales acusaciones en todo momento. Ahora, un conocido actor y amigo de Paco, reveló que sí estaba relacionado con grupos delictivos e incluso se dijo testigo de las amenazas que recibía. Esto pasó.

Así informó Jacobo Zabludovsky el asesinato de #PacoStanley el 7 de junio de 1999 a través de su noticiero. La camioneta donde viajaba recibió 26 impactos de bala, cuatro de los cuales acabaron con la vida del conductor y humorista. Contrario a lo que se informó en aquel Jorge… pic.twitter.com/SWFlpZwUMf — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) June 8, 2023

Paco Stanley sí estaba involucrado con grupos criminales, afirma famoso actor

Fue Luis de Alba quien durante una entrevista en "Sale el sol", confesó que él sabía que Paco Stanley estaba relacionado con el narcotráfico e incluso relató que recibía constantes amenazas.

El actor conocido como "Pirrurris" reveló que conoció al presentador cuando aún no era famoso, por lo que fue testigo de su crecimiento como conductor, a quien declara como un hombre que tuvo todo el éxito y al que la vida le quitó todo.

Luis de Alba comentó que pese a que tras la muerte de Paco Stanley se han hablado de muchas teorías y rumores, el cree que fue una venganza.

"Yo he visto que cuando hay como venganza, si tú eres mi jefe de cártel y me contratas a mí y me dejas como propietario de tus cosas, o repartes tus cosas, o que te maneje propiedades, entonces parte de la otra familia dice 'oye eso era mío'", mencionó Luis de Alba.

El actor asegura que él fue testigo de una ocasión en la que iba por Parque México en su automóvil con otra persona y de repente vio como asaltaron al dueño de un lujoso auto.

"Vi un Mercedes, él siempre usaba Mercedes y relojes de los picudos, de los rolex, y se para el Mercedes, llegan dos motocicletas por los lados, empiezan a amenazarlos, y el del coche baja el vidrio, les da su reloj y se fueron".

"Le digo ay ya viste, asaltaron a ese cuate, se baja y era Paco", menciona Luis de Alba quien añadió: "Tengo entendido que no solamente una vez lo amenazaron, porque ese día me dijo 'oye, si estás viendo que me están asaltando pues bájate', y le dije 'estás loco, me voy a bajar a qué'.

El comediante menciona que ya había recibido advertencias, sin embargo, se negó a confirmar si Paco Stanley tenía una relación con 'El Mayo Zambada', quien según en la serie le envió un mensaje antes de su asesinato.