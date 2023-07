Margot Robbie y Dua Lipa, reinas en la alfombra de Barbie

LOS ÁNGELES.— Los protagonistas de “Barbie” desfilaron por la alfombra rosa en Los Ángeles, California, para el gran estreno de la película que contará la historia de la muñeca más famosa del mundo.

La película dirigida por Greta Gerwig estará disponible para todo el público en cines a partir del 20 de julio, pero las actividades promocionales no paran.

El evento lleno de glamur se presentó en Hollywood, teniendo como protagonistas a las estrellas que dan vida a Barbie y Kent: Margot Robbie y Ryan Gosling.

El desfile de “looks” en la premiere de “Barbie” no podía ser más variopinto cuando la película trata sobre un icono de la moda en la cultura pop. En menos de dos semanas, las salas de cine de casi todo el planeta se teñirán de rosa con el estreno de “Barbie”, la colorida película de Greta Gerwig.

Como se esperaba, la premiere de una película como “Barbie” tenía que ser un desfile de moda por derecho propio. Este tipo de eventos demanda lucir los atuendos más atractivos y la cinta de Greta Gerwig no se quedó atrás, porque fue un auténtico desfile de estrellas.

Margot Robbie prescindió del rosa que parece acompañarla en todas las acciones de la campaña promocional y decantó por un vestido negro, por su parte, Ryan Gosling no rompió la tradición y conservó el rosa.

En la premiere, asistieron varios famosos del mundo del entretenimiento. Una de las invitadas fue la cantante colombiana Karol G.

A través de redes sociales, se compartieron algunas imágenes de la alfombra rosa de la cinta, en la que estuvieron personalidades de la industria como Dua Lipa, Nicki Minaj, Billie Eilish y Gal Gadot.

Desde hace semanas, el color rosa se ha convertido en tendencia con el estreno del colorido filme, que cuenta la historia de la icónica muñeca de Mattel.

Karol G presentó la canción “Watati”. Este sencillo forma parte de la banda sonora de la producción que, con tan solo tres semanas, ya reúne 18 millones de reproducciones en YouTube.

Durante el evento, actores y cantantes sorprendieron con sus atuendos cargados de brillo. Karol G optó por un vestido de dos piezas con estampados blancos y rosados. En la parte del pecho llevó una blusa en forma de rombo que dejó ver su abdomen, mientras su espalda estaba descubierta.

De la misma manera, usó una falda ajustada con patrones lineales de colores blanco, naranja y rosa. Todo este “outfit” fue acompañado con cientos de cristales diminutos.

Divide opiniones

Dua Lipa dejó poco a la imaginación, según las reseñas de diversos sitios de moda. Si bien los fans alabaron la belleza de la británica, la mayoría coincidió en que el vestido no era el adecuado para el evento.

“Ese vestido es un ¡No!, ¿dónde quedó el rosa?”, “Mi Dua no había necesidad de ir así”, “Me encantas y te ves bien, pero ese no era un vestido apropiado”, fueron algunos comentarios. La mayoría se escandalizó pues consideran que el atuendo no era digno de un evento de una cinta “rosa”.