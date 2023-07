Alejandro Marcovich reclama a fan por vender sus vinilos firmados de Caifanes; lo hizo por su hija enferma

Aunque el hecho no es reciente, la evidencia de que Alejandro Marcovich -cofundador de Caifanes- envió un mensaje a un seguidor para cuestionar el por qué vendía su colección de vinilos con la firma de Caifanes, bastó para que el guitarrista sufriera un aluvión de críticas por parte de internautas.

Todo comenzó con el comentario que el usuario Ezra (@EzraOnVinyl) hizo respecto a la respuesta que Alejandro Marcovich dio sobre los señalamientos de Lydia Cacho, quien le acusó de haber ejercido violencia contra su esposa e hijos. El guitarrista tomó de pretexto el señalamiento de otro usuario, @Pray4Damar3, quien escribiera sobre este tema: "Personalmente me parece Lydia Cacho buena periodista y no creo que alguien que fue acosada ahora acose".

Al respecto, Marcovich respondió: "El hecho de que no lo creas no demuestra nada ¿o sí? Darle la razón a alguien sólo con base en su reputación es una de tantas falacias lógicas", y más tarde añadió: "Me faltó mencionar la más bonita de las 'cualidades' de Cacho: Nunca se equivoca, que en eso se basan los que le creen y la apoyan ¿y qué tal si dice sólo un cacho de la verdad? O simplemente elige sus datos y sus "fuentes" a su conveniencia. Eso tampoco no lo creen ¿verdad?".

Sobre esta discusión, Ezra también entró en debate, argumentando que el músico era el menos indicado para señalar cualidades de Cacho, toda vez que él también pecaba de lo mismo.

¿De verdad este cabrón acaba de escribir esto? ¿El vato que siempre [según él] tiene la razón y la verdad (y que te manda a leer su pasquín de mierda lleno de mentiras)?

Afuera él no existe, sólo adentro. https://t.co/URVDgukcmJ — Ezra (@EzraOnVinyl) July 24, 2023

Luego de llamar la atención del músico, Ezra decidió publicar los mensajes que había recibido de éste, tres años atrás, cuando puso en venta una caja de vinilos autografiados por Caifanes.

El usuario explicó que si decidió poner en venta su colección a un "buen" precio, fue porque su hija acababa de nacer con un problema en los pulmones y necesitaba con urgencia el dinero. Sin embargo, nunca imaginó que recibiría un mensaje del guitarrista y sobre todo con un tono de reclamo como el que parecía. Esto decía el mensaje:

–¿Cómo conseguiste esas firmas? –pregunta Marcovich.

–Hola, en muchas de tus presentaciones de tu libro, me firmaste los discos –le responde.

–¿Para venderlo luego, y en un precio absurdamente elevado? Entiendo lo de tu niña, y ojalá salga todo bien, pero no abuses. Las firmas las conseguiste de manera desinteresada, no para lucrar.

–¿Para lucrar? ¿De forma desinteresada? Las conseguí porque soy un verdadero fan y para mí son un tesoro. El precio es lo que ustedes valen y no soy el único que lo sabe. Si no estuviéramos en esta situación, no me pasaría por la mente vender algo tan preciado, pero ahora es más importante la vida de mi hija. Saludos.

*Contexto:

Mi hija acababa de nacer y nació con una enfermedad en los pulmones. Para pagar la cuenta del hospital tuvimos que subastar distintos artículos, entre ellos una caja de vinyles de Caifanes, firmada. A lo que esta persona respondió así.

Ahí está su ídolo.

Diviértete. https://t.co/lPzJFvJpfh pic.twitter.com/wp1ZxPyQJF — Ezra (@EzraOnVinyl) July 25, 2023

La discusión no terminó ahí, sino que el músico insistió en que el precio era demasiado elevado, pero los internautas ya habían emitido un juicio en relación a lo que consideraron una falta de sensibilidad de su parte.

1/2

1. Como dije sinceramente en esa ocasión, lamento mucho lo de tu hija.

2. Nada tiene eso que ver con que vendas un artículo en un precio que no representa el valor real del mismo. https://t.co/nl1nl9NN0a — Alejandro Marcovich (@amarcovich) July 25, 2023

Algunos incluso le recordaron que él también pasó por una enfermedad, por lo que se pensaría -opinan- que habría trabajado mejor su empatía.

Chale, ni por qué tu también estuviste enfermo te alcanzó la empatía? — Xiúhnel Mora (@necrodos) July 26, 2023

Independientemente de que tu firma esté ahí, no puedes darle un valor a algo como eso, para el fan adecuado puede ser un tesoro y si sumas la causa mas.

Soy tu fan y respeto mucho tu trabajo, pero tu personalidad lo hace muy difícil. — Omar Davila (@OmarDavila) July 26, 2023

La persona que compró los vinilos lo hizo por ayudar... no por que no haya en el mercado vinilos firmados por la banda ?????. — El Pinche Pérez (@lexkian) July 26, 2023

No obstante, también hubo mensajes de apoyo al músico, ya que algunos recordaron que hay seguidores que suelen acudir a las firmas solamente para después revender las firmas de los músicos.