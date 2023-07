Marlon, supuesto novio de Wendy Guevara, sorprende al entrar a La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.— La noche de este pasado 25 de julio, las situaciones inesperadas volvieron a hacerse presente en La Casa de los Famosos México, pues además de que los siete habitantes tenían que cumplir una nueva prueba, también fueron sorprendidos con la inesperada visita de Marlon Colmenarez, el supuesto novio de Wendy Guevara.

La Casa de los Famosos México. Así fue la visita de Marlon a Wendy Guevara; el "novio" de la influencer le da un mensaje a Nicola

Pese a las fuertes críticas que recientemente ha recibido Marlon Colmenarez, la presunta pareja sentimental de la integrante de Las Pérdidas", acudió al programa de La Casa de los Famosos México (que se transmite a diario por el canal 5) para hablar sobre la participación de Wendy en el reality show.

Aprovechando su presencia en el foro, los conductores de la emisión, Odalys Ramírez y Diego de Erice, cuestionaron al venezolano sobre su relación con la originaria de Guanajuato, pues aunque la influencer ha dicho en reiteradas ocasiones que es solo su amigo, los integrantes de La Casa consideran que es su novio, pero prefiere mantenerlo en secreto para evitar el acoso de la prensa.

No obstante, en plena transmisión en vivo, el modelo afirmó que entre él y Wendy Guevara solo hay una gran amistad, incluso él se considera como el mejor amigo de la guanajuatense.

Asimismo, el también exparticipante del programa Enamorándonos indicó que entre ellos no hay cabida para una relación amorosa, pues eso significaría el fin de su amistad, la cual es muy importante y valiosa para ambos. Pero Marlon quiso destacar que Wendy es una de las personas más importantes en su vida.

Colmenarez también tuvo la oportunidad de ver a la integrante de "Las Perdidas", pues la producción le permitió por unos escasos minutos ingresar a La Casa de los Famosos México. Aunque el venezolano lo tuvo que hacer como parte de una prueba que les fue aplicada a los siete habitantes.

Y es que la noche de este martes, 'La Jefa' les indicó que se realizaría la prueba titulada "Congelados", la cual como su nombre lo dice, los participantes debían quedarse inmóviles sin importar en qué posición o dónde se encontraran, de lo contrario, si alguno de ellos realizaba algún movimiento sería nominado automáticamente.

Fue tras el sonido de una alarma que todos se quedaron completamente quietos, y fue en ese momento que ingresó Marlon.

Desafortunadamente, Wendy Guevara, no pudo expresar su emoción al ver entrar a su "amigo", quien al ver el asombro de la influencer en su mirada, le pidió reiteradamente que no se moviera y que no hiciera nada.

Debido a que Wendy no pudo interactuar con Marlon de ningún modo, el modelo se limitó a entregarle un enorme ramo de rosas rojas. Asimismo, le expresó su cariño y lo orgulloso que estaba de ella; el venezolano le confesó que la extrañaba, pero la estaría esperando afuera, pues ella debía seguir hasta la final.

" No te muevas, no te muevas, por favor no te muevas... estoy tan feliz de verte chiquis... vine a verte porque había pedido mucho que viniera... te traje algo pero no te muevas por favor, te voy a poner esto en tus manos (el ramo de rosas)... quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, que te amo muchísimo, que no sabes cuanto te extraño, te amo muchísimo... estoy tan orgulloso de ti... sigue haciéndolo como lo estas haciendo... confió en ti", expresó Marlon a Wendy Guevara, a quien también beso y abrazo pese a que ella no podía moverse.

No obstante, Marlon Colmenarez antes de retirarse le dedicó una palabras a Nicola Porcella, quien desde el inicio del reality ha sido relacionado sentimental con Wendy debido a la cercanía y los coqueteos que sostiene con la influencer.

"Nicola, papi, contigo todo bien", concluyó el modelo venezolano mientras se retiraba lentamente.

Después de que Marlon abandonara La Casa de los Famosos México, los habitantes pudieron moverse y todos se acercaron a hablar con Wendy Guevara, quien seguía muy impresionada con lo que había sucedido.

Marlon entró de sorpresa a la casa durante 'Congelados', ¡pero @soywendyguevara aguantó como una campeona!



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX uD83EuDDE1

uD83DuDC49 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/xhNt5WSlMP — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 26, 2023

Una vez más, ella negó que el modelo fuera su novio, pero aseguró que se tienen un gran cariño. Sin embargo, el único que no se acercó a darle un abrazo a modo de consuelo fue el peruano. De igual modo, minutos después de lo sucedido, las cámaras de La Casa pudiera captar a Nicola muy serio y pensativo.

uD83DuDCE3 Poncho insiste en qué hubiera sido bueno que Marlon le reclamará a Nicola por Wendy uD83DuDCE3



uD83DuDCE3 Nicola le responde y además dice que Marlon es amigo de Agustín y que ya deben haber hablado ellos uD83DuDCE3#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #TeamInfierno #TeamCielo pic.twitter.com/CE8CCQHbVG — lcdlfmexico2023 (@lcdlf2info) July 26, 2023

