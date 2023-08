Richie O'Farrill reaparece y ofrece disculpas a Mau Nieto y Daniel Sosa: ''No era yo'' (VÍDEO)

Ricardo O'Farrill reapareció en redes sociales y a través de un video pidió disculpas a sus amigos a los que ofendió durante el episodio psicótico que vivió en abril de este año.

Recordemos que fue durante la boda de Mau Nieto que Richie comenzó a exhibir situaciones comprometedoras de varios comediantes, incluyendo Daniel Sosa y Sofía Niño de Rivera. Esto fue lo que dijo.

Con la voz entrecortada y luciendo una playera con la leyenda "Ánimo", Richie O'Farrill, cómo también se conoce al comediante, dedicó unas palabras a las personas que señaló durante los múltiples lives que realizó en sus redes sociales.

"Esto cuesta mucho trabajo, obviamente, estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maníaco-depresivo", señaló en los primeros segundos del video.

Aseguró que estar en un brote es como "estar poseído, no te das cuenta de tus acciones. Y sí hay muchas cosas malas. En específico hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto y yo lo que hice fue fallarles". En meses pasados el standupero estuvo internado en una Clínica de Rehabilitación en Hidalgo para tratar su salud mental.

"De verdad esto no lo vi venir, no lo vi venir, fue tan gradual que no me di cuenta, fue tan poquito a poquito que ni siquiera nos pudimos dar cuenta hasta que fue demasiado tarde. Hubo personas que me intentaron ayudar", narró