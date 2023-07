Permanece en un hospital Ana Claudia Talancón

CIUDAD DE MÉXICO.— Ana Claudia Talancón no la ha pasado nada bien en las últimas horas, pues según informó a través de sus redes sociales está hospitalizada por segunda ocasión.

La actriz de la serie “Soy tu fan” ya había alarmado a su familia y sus seguidores hace un par de semanas cuando fue a parar al hospital por una intoxicación.

Al parecer se trataba de un cuadro de apendicitis, pues ella misma dio en un principio ese detalle.

“Que puede que sea apendicitis. Así desde las 3 de la madrugada”, escribió Ana Claudia para describir una fotografía en la que sale en una camilla, visiblemente cansada.

La fotografía la tomó su hermana Regina Talancón, quien también es actriz y con quién suele compartir varios momentos personales y profesionales.

Sin embargo, horas más tarde, descartó que se tratara de apendicitis y aseguró que lo que le aquejaba era una infección en el estómago.

“Aquí sigo, no me han dado de alta, no era apendicitis, es una infección en el estómago horrible. La verdad sí me he sentido malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar”, dijo la protagonista de “Soy tu fan” en un video que puso en instagram.

Agradeció los mensajes de cariño que le ha enviado su público deseándole pronta recuperación.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes bonitos, que se ha preocupado por mi”.

“Gracias a este perrito hermoso que ha sido el apoyo máximo junto con mi mami”, concluye el mensaje.

Hace unos días, la actriz estuvo de visita en Mérida donde visitó varios lugares turísticos, entre ellos el parque de Santa Lucía.— Megamedia