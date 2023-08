Ángela Aguilar tendría romance con famoso jugador de la NFL acusado de violencia

De nueva cuenta la vida amorosa de Ángela Aguilar está dando de qué hablar luego de que fuera relacionada con Josh Ball, un jugador de fútbol americano, específicamente de los Dallas Cowboys, el cual ha estado involucrado en varias polémicas, pues su expareja lo acusó de violencia y maltrato físico.

Ahora, han salido a la luz nuevas pruebas que confirmarían que la hija de Pepe Aguilar, ya tendría nuevo novio. Recordemos que el año pasado Ángela Aguilar fue víctima de críticas gracias a la relación que mantenía con el cantautor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella. Esto se sabe.

Los rumores de una relación entre Ángela Aguilar y Josh Ball, tacle de los Dallas Cowboys, comenzaron después de que el programa "Chisme no Like" revelara que el deportista visitó la oficina de la dinastía Aguilar en Estados Unidos, donde trabaja Ángela. Además, expusieron que Ball compartió una fotografía en su Instagram abrazando a un perrito que pertenecería a la famosa familia.

En la imagen comparativa se puede observar que el cuarto en donde se encuentran ambas personalidades es similar, lo que levantó aún más las sospechas.

Además, en los últimos días, de nueva cuenta se revelaron más pruebas que confirmarían el romance entre la cantante de 19 años y el jugador de fútbol americano de 25 años de edad, pues en redes sociales se comentan las respectivas publicaciones con emojis de corazón y flor, además de que también se dan "me gusta".

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Josh Ball han confirmado o desmentido que sean novios, sin embargo, se espera que en las próximas semanas se revele más información al respecto.

Josh Ball, tacle de los Dallas Cowboys fue seleccionado por el equipo de la cuarta ronda del Draft de la NFL 2021. El jugador de fútbol americano nació el 15 de mayo de 1998 en Fredericksburg, Virginia, Estados Unidos, y se considera una de las promesas del deporte. Ha tenido una destacada carrera en el fútbol americano universitario, habiendo jugado en Florida State, Butler Community College y Marshall.

Sin embargo, su carrera como jugador profesional se ha visto manchada luego de que hace un par de años fuera acusado por su novia tras agredirla y maltratarla físicamente.

Fue en 2018 cuando Josh Ball fue acusado de participar en al menos 11 incidentes de violencia doméstica y cuenta con una orden de restricción interpuesta por su expareja.

"La ex lo acusó de abofetearla, tirarla al suelo y empujarla, incluso solicitó una orden de protección y alejamiento" dijeron en chisme no like