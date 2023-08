Luis Miguel detiene su concierto, baja del escenario y besa a una conductora de TV

ARGENTINA.— Luis Miguel sigue acaparando la atención de cientos de personas debido a las inesperadas acciones que ha tenido en los primeros conciertos de su gira 2023. Y es que para muchos ha sido realmente sorprendente ver a un "nuevo" cantante, quien se ha mostrado más carismático, divertido y gentil.

Prueba de ello, ha sido la reacción que tuvo ante la presencia de una famosa conductora de TV, a quien no solo reconoció sino que se acercó a saludar, pero la forma en cómo lo hizo fue lo que se ha hecho viral y ha desatado la locura.

MIRTHA LEGRAND LISTA PARA VER A LUIS MIGUEL EN EL MOVISTAR ARENA.. pic.twitter.com/R9a5kwDBR4 — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) August 16, 2023

Luis Miguel detiene su concierto para besar a conductora argentina, ¿quién es ella?

Tras cuatro años de ausencia, el intérprete de temas como "La Incondicional", "Culpable o no" o "Tú o ninguna", regresó a los escenarios y los argentinos han tenido la fortuna de ver a un Luis Miguel "diferente".

Luis Miguel se bajó del escenario para saludar a nuestra reina @mirthalegrand !!!! pic.twitter.com/Vg4iwp5MtT — Marisa Brel (@marisabrel) August 16, 2023

Y es que dejando a un lado la polémica de que quien sube a los escenarios no es el el verdadero 'Micky' sino un doble, el público ha podido presenciar momentos únicos e inolvidables.

Tal es el caso de lo sucedido en un reciente show, donde el cantante tuvo un gesto de caballerosidad con una de las conductoras más conocidas e importantes de Argentina.

De acuerdo a lo mostrado en vídeos que circulan en redes sociales, Luis Miguel pausó su concierto para saludar a Mirtha Legrand.

Luis Miguel se baja del escenario para saludar a @mirthalegrand, momento único ! pic.twitter.com/13ggRTqS6T — Maria Laura (@amicados) August 16, 2023

En entrevista con TN, Mirtha confesó que tenía mucho tiempo sin ver a 'Luis Mi', por ello asistió a su concierto, además de que el apodado 'El Sol de México' la invitó especialmente; así que no perdió la oportunidad de vivir esa experiencia a sus 96 años de edad.

Sin embargo, ni la conductora con 54 años de experiencia, ni los asistentes imaginaron que el intérprete de "Fría como el viento" detendría su actuación y se bajaría del escenario para saludar a Mirtha Legrand.

Siempre con gestos tan únicos! Se baja del escenario para saludar a la señora Mirtha Legrand, y entregarle rosas.

Te amamos @lmxlm #LuisMiguel pic.twitter.com/owzlViJdgX — Euge Cabral (@EugeCabral) August 16, 2023

uD83CuDFB6Luis Miguel se encuentra en la recta final de su estadía en la Argentina, donde ya realizó 8 de los 10 shows programados en el Movistar Arena



??Durante el espectáculo de este martes por la noche, el cantante protagonizó un especial momento junto a Mirtha Legrand. pic.twitter.com/APLt14GhDX — RLC Noticias (@rlcnoticias) August 16, 2023

La conductora argentina comentó que el show que dio el cantante en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires fue "impresionante".

Asimismo, narró cómo fue su encuentro con Luis Miguel, quien le agradeció su asistencia, la besó y le regaló unas rosa.

"Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía salir antes por la cantidad de gente. Y hay que estar con cuidado, estoy con custodios... Entonces me dicen: ‘Vuelva vuelva’... Me dio una rosa blanca y me dio tres besos", relató la presentadora de TV al medio internacional.

Finalmente, Mirtha Legrand reveló qué fue lo que Luis Miguel le dijo al oído cuando se acercó a saludarla.

"Me dijo ‘muchas gracias por haber venido’ y le dije 'eres un genio por cómo cantas, cada día mejor... Paseas de una lado para el otro en el escenario'", recordó; aunque pasó por su mente invitarlo a su programa, llegó a la conclusión de que no era el momento.

Mirtha Legrand llegó del recital y habló en TN sobre su encuentro con Luis Miguel pic.twitter.com/4FgfKlHG2e — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 16, 2023

Cabe destacar que desde el comienzo del "Luis Miguel Tour 2023", el público se ha llevado tremendas sorpresas, pues desde el primer show Luis Miguel ha regalado momento inéditos, además de que sus actuaciones han sido excepcionales.

