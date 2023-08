Britney Spears se separa de su esposo tras 14 meses de matrimonio; Sam Asghari le pidió el divorcio

LOS ÁNGELES.— Britney Spears y Sam Asghari se separan; la ahora expareja sentimental de la cantante le pidió el divorcio a la también llamada 'Princesa del Pop' 14 meses después de casarse, según dijo este pasado 16 de agosto por la noche una persona cercana al presunto exesposo de la intérprete de "Oops!...I Did It Again".

¿Britney Spears se separa de Sam Asghari por una infidelidad?

Una presunta fuente cercana a Asghari, quien no estaba autorizada a comentar públicamente el asunto, terminó confirmando que se había iniciado el trámite este pasado miércoles, horas después de que varios medios, como TMZ y la revista People, publicaran que la pareja se había separado.

Medios internacionales reportaron que, Britney Spears y Sam Asghari se divorcian tras 14 meses de matrimonio, después de una discusión "nuclear" la semana pasada provocada por el supuesto engaño de ella.

Asimismo, se indicó que la ruptura entre la cantante de 41 años y el entrenador personal de 29, se habría producido después de que él la encarara tras los rumores de que le había sido infiel.

La fuente con "conocimiento directo" de la supuesta ruptura de la pareja dijo a TMZ que Sam se ha mudado de la mansión y añadió: "Es sólo cuestión de tiempo que Sam solicite el divorcio".

Añadió que la pareja se separó "después de una discusión nuclear que implica acusaciones de engaño por parte de ella".

La prensa estadounidense contacto a un representante de la intérprete de "Toxic", pero éste no respondió.

Cabe destacar que Britney Spears se casó con Sam Asghari en su casa de Thousand Oaks, California, el 9 de junio de 2022 ante un grupo de invitados que incluía a Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna.

La ceremonia se consideró un hito en su vida recién recuperada tras la disolución, seis meses antes, de la tutela judicial que había controlado su vida durante más de 13 años.

La superestrella del pop conoció a Asghari y comenzó su relación con el modelo y actor cuando él apareció en su vídeo para la canción “Slumber Party” en 2016.

