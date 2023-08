Andrea Escalona confiesa que perdió las cenizas de Magda Rodríguez, su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.— Este próximo 1 de noviembre se cumplirán tres años de la muerte de quien fuera la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, y a tan solo unos meses de ello, su hija Andrea Escalona compartió que ha perdido las cenizas de su madre. La presentadora del matutino de Televisa detalló cómo fue que esto sucedió.

La conductora del programa Hoy, en reiteradas ocasiones ha indicado que ella tiene muy presente a su mamá, pues además de su recuerdo, desde hace un tiempo mandó a hacer un accesorio que contiene parte de las cenizas de la exproductora, pero desafortunadamente ya lo perdió.

A su salida de Televisa, Andrea Escalona se detuvo unos minutos para platicar con el reportero Edén Dorantes, a quien le confesó lo sucedido con los restos de su mamá que llevaba siempre con ella.

En la charla, la presentadora de TV habló acerca de la maternidad y cómo va creciendo su hijo Emilio, pero cuando fue cuestionada sobre si el pequeño, al igual que ella, podría portar un collar con las cenizas de Magda Rodríguez, 'Andy' terminó confesando que hace tiempo perdió las cenizas de su mamá.

“No sabes lo que me pasó, ya no tengo las cenizas, se me perdieron mis cenizas”, dijo Andrea Escalona.