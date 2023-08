Así fue el primer concierto de Luis Miguel; da inició el ''Tour 2023''

ARGENTINA.— La noche de este pasado 3 de agosto dio inicio la gira ''Luis Miguel Tour 2023". Y, tras varios años de ausencia, el cantante regresó a la Movistar Arena de Buenos Aires Argentina para deleitar a sus cientos de fans. Si bien, el intérprete de "Culpable o no" regresa a los escenarios sin disco nuevo, eso no evitó que su espectáculo sea muy aplaudido.

¿Cómo se vivió el primer concierto de Luis Miguel con el que dio inicio su gira "Tour 2023"?

Con una gran iluminación en el escenario y rodeado de varios músicos, fue como Luis Miguel reapareció en el escenario. Luciendo más delgado, menos bronceado y un tanto más rubio, el intérprete de "La Incondicional" desató la euforia, los gritos, aplausos y piropos.

“Luis Miguel”:

Porque así regresó el Sol de México en su concierto en Argentina. pic.twitter.com/Rwo9iYC5IF — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 4, 2023

A pesar de que la gira comienza sin el lanzamiento de una nueva producción musical, los asistentes al primer concierto de una serie de presentaciones programadas por varios país, incluyendo México, se mostraron muy emocionados de poder escuchar en vivo únicamente los temas ya conocidos.

Luis Miguel con su gran voz deleitó a su publico cantando los clásicos como "Ahora te puedes marchar", "Será que no me amas", "Culpable o no", "Un hombre busca a una mujer", "Hasta que me olvides" y por supuesto, "La bikina" con todo y mariachi.

El cantante, quien logró sold out en todos los shows que dará en Argentina, también sorprendió por el buen estado físico que mostró. Y es que a pesar de que su delgadez hace un par de meses generó controversia y preocupación, en la noche del primer concierto, su dinamismo confirmó que se encuentra bien y solo bajó de peso.

Como era de imaginarse, Luis Miguel se volvió tendencia de Twitter y otras redes sociales, pues su retornó a la escena musical causó revuelo, y esta vez cientos de internautas opinaron que se ve "mejor que nunca".

Anoche fui a ver a Luis Miguel, no se como definirlo, creo q desde el 94 no hace un recital TAN bueno, q felicidad me da verlo tan pero tan bien, canto 2 horas 20 min sin parar, volvió a ser el, INCREÍBLE ?? #LuisMiguel pic.twitter.com/Man5RAj1BE — Ana ? (@AnitaBasCar) August 4, 2023

Incluso, tras difundirse algunos vídeos de su primera presentación en Argentina (con la que dio inicio el "Luis Miguel Tour 2023"), los cibernautas no pudieron evitar mencionar que "'El Sol' se ve radiante a sus 53 años".

Otro detalle que se destacó fue que aparentemente no utilizó playback, por lo que cientos de personas elogiaron su impresionante voz, la cual pese a los problemas que ha tenido, parece no haberse visto afectada con el paso de los años.

Que hombreee uD83DuDE0DuD83DuDE0DuD83EuDEF6uD83CuDFFC

Luis Miguel se pone el micrófono en el zapato y ese vozarrón se escucha igual.

Lo amo uD83DuDE0D #LuisMiguelTour2023 pic.twitter.com/QC0JrbGReu — Carla Labra Díaz (@carlitalabra) August 4, 2023

En Twitter, Instagram, TikTok y otras redes, fue cuestión de minutos para que los vídeos que compartieron los asistentes a la primera presentación de Luis Miguel en Buenos Aires, comenzaran a viralizarse, y a horas del primer concierto del ''Luis Miguel Tour 2023", el cantante volvió a acaparar los titulares de cientos de medios internacionales y nacionales.

Imagínate vivir en un mundo en donde existe Luis Miguel y que haya gente a la que le gusta "Peso Pluma"... pic.twitter.com/gvwqyT5lyB — Juan Pablo Quijano (@JuanpaQuijano) August 4, 2023

Luis Miguel Regresa a los escenarios mejor que nunca. pic.twitter.com/BrBOr33pQn — Luiss Del Valle ?uD83DuDCA5 (@LuissLm) August 4, 2023

Luis Miguel en concierto ! pic.twitter.com/tlEx9GhfJ8 — Héctor Velázquez (@hectorvelazhv) August 4, 2023

Esa interpretación tan maravillosa que mejora con el pasar de los años, LUIS MIGUEL EL SEÑOR CANTANTE QUE ERES. uD83DuDE4Fpic.twitter.com/8l3yZyrh9I — La Caponera | A&W uD83CuDF3A (@lucxdelrey) August 4, 2023

Ahora te puedes marchar uD83EuDD79uD83CuDF99uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Luis Miguel en Argentinapic.twitter.com/DOIK7DWg9T — CeleS? ??????uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@CelePistan) August 4, 2023

