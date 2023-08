Ricky Martin habla por primera vez de su divorcio

EE.UU.— La separación de Ricky Martin y Jwan Yosef resultó ser una noticia inesperada para los fans del cantante, pues durante seis años, el también actor se mostró muy enamorado del pintor sueco y viceversa.

Sin embargo tras su ruptura, los rumores de una presunta infidelidad por parte del cantante se hicieron presentes. Ahora, el propio Ricky ha rotó el silencio y ha hablado de su divorcio y los motivos que lo llevaron a su expareja y a él a tomar dicha decisión.

Ricky Martin confiesa cómo fue que decidió divorciarse de Jwan Yosef

Mediante una entrevista, el intérprete de "María" dio a conocer que si bien hace unas semanas anunciaron Jwan Yosef y él su separación, esta decisión fue tomada desde antes de la pandemia del Covid-19, sin embargo, el cantante destacó que pese a estar divorciados "siempre serán una familia".

“Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”, externó el puertorriqueño.

Ricky Martin también comentó que aunque muchas personas lamentaron su ruptura, y le han externado su apoyo para sobrellevar este momento tan difícil, él confesó que ya vivió su duelo.

“Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando, ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos”, detalló el cantante.

Asimismo, el intérprete de "Livin' la Vida Loca" reveló que para su exesposo y él, el proceso de separación no fue fácil, pero destacó que ambos se encuentran “mejor que nunca”.

Pese a que Ricky habló de un tema delicado, el cantante se tomó el tiempo para bromear, pues mencionó que han llevado tan bien la separación que “podrían escribir un libro” de cómo hacerlo de la mejor manera.

“Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan, nosotros debemos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado… Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma”, explicó el puertorriqueño.

Finalmente, Ricky Martin se sinceró sobre la posibilidad de volverse a enamorar; fue así como reveló sí se ve con otra persona, aunque no a corto plazo.

“Con calma. Fueron siete u ocho años (de relación). Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien. Vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, concluyó el cantante.

Jwan Yosef habla de su divorcio con Ricky Martin

Ricky Martin y Jwan Yosef han sorprendido al llevar su separación de una manera civilizada y alejada del escándalo, sin embargo, son varios los que han intentado saber la opinión del pintor sueco. Es por ello que, el programa Hoy día, se tomó la tarea de conseguir una declaración.

En un reciente encuentro, el programa estadounidense cuestionó a Jwan sobre su divorcio de Ricky, y aunque el pintor trató de evadir a la prensa caminando de prisa por la calle, éste emitió algunas palabras.

"¿Siguen juntos o se van a divorciar?", preguntó un reportero a lo que el sueco respondió: "Todo está bien, este no es un buen lugar para esto", aunque destacó que: "La familia está feliz, separados pero felices".

Tras la escueta respuesta que Jwan Yosef emitió, los conductores del programa de TV reiteraron que su declaración concuerda con lo expuesto en el comunicado que ambos publicaron y en el que subrayaron que deseaban seguir siendo una familia, tal y como ahora indicó Ricky Martín.

