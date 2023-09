Así inició la relación entre Adianez Hernández y Augusto Bravo; exhiben que siguen juntos

Adianez Hernández y Augusto Bravo siguen en medio de la polémica tras engañar a Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal desde hace varios meses y ahora se ha revelado cómo fue que inició su relación.

El primero en confirmar la noticia fue Rodrigo, seguido de Larisa, quien confirmó que la exparticipante de Survivor México se involucró con su pareja, Augusto, con quien compartió 11 años.

Así inició la relación entre Adianez Hernández y Augusto Bravo

Adianez publicó un vídeo que ha recibido sinfín de críticas pues la tachan de aprovechada y "roba maridos", pues recordemos que Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal fueron novios y comparten un hijo, Santiago, de aproximadamente 20 años, por lo que en teoría, sería la segunda ocasión que Hernández se involucra con la pareja de la también actriz. Esto es lo que se sabe.

¿Cómo inició la relación entre Adianez Hernández y Augusto Bravo?

Fue Gabo Cuevas, periodista y amigo cercano de Adianez Hernández, quien dio detalles sobre cómo inició su romance con Augusto Bravo, pareja de Larisa Mendizabal.

Según lo que mencionó Gabo en el programa Fórmula Espectacular, confirmó lo que dijo Larisa respecto a que Adianez y Augusto nunca convivieron y mucho menos eran cercanos; la realidad es que los que tenían comunicación eran Rodrigo y Larisa por cuestiones de Santiago, su hijo mayor, y por quien siempre han mantenido una relación cordial.

Además, confesó que ambos comenzaron su relación en redes sociales y ahí "se conocieron"; Augusto comenzó a comentarle fotografías y publicaciones en Instagram a Adianez y desde ahí iniciaron con una plática que no detuvieron. Decidieron conocerse, se dieron cuenta de que había mucha química y se enamoraron.

Cuevas también reveló que Augusto Bravo y Larisa Mendizabal estaban atravesando una presunta crisis al igual que Adianez Hernández y Rodrigo Cachero, por lo que para ellos "fue más fácil" enamorarse porque se entendieron desde el principio debido a su situación.

"Se conocieron por Instagram, él empezó a comentarle, a reaccionarle y cuando se dieron cuenta, ya platicaban mucho, se conocieron, hubo química, hubo match y de ahí salieron muchos corazones... ambos estaban atravesando por una crisis en sus matrimonios", señaló el periodista.

Respecto a si la relación entre la ex de Rodrigo Cachero y el ex de Larisa Mendizabal aún continúa, confirmó que sí, que Adianez Hernández y Augusto Bravo siguen con su romance y fue ella quien al parecer, le dijo a su nuevo novio, que no diera ningún tipo de declaración a la prensa y que ella sería quien hablaría y daría la cara.

"La noto más tranquila... Sí sigue con él... Me contaron que él (Augusto Bravo) le dijo, 'si quieres yo hablo'".

Adianez Hernández pierde trabajos por infidelidad a Rodrigo Cachero

Cabe mencionar que toda esta controversia le va a costar caro a Adianez Hernánez, pues luego de darse a conocer el escándalo con Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal, la actriz ha estado perdiendo varios trabajos y otros proyectos están pausados. Así lo reveló Gabo Cuevas.

"En la parte laboral, después de esto le está costando un poquito, porque sé de muy buena fuente que Adianez tenía como unos asuntitos, proyectos que tenía qué hacer y ahorita están pausados"

Incluso reveló que Larisa Mendizabal está ya trabajando con un grupo de abogados para solicitar una manutención a Augusto Bravo.

"Me enteré que Larisa con su grupo de abogados está pidiendo una manutención".

Además, Gabo también reveló que ha estado muy cerca de Adianez y que incluso hace unos días la acompañó a un partido de sus hijos, sin embargo, el periodista confesó sintió mucha vergüenza y pena al escuchar las críticas que la actriz recibió de varias personas por la polémica de la infidelidad a Rodrigo Cachero.

"Nunca había sentido esta onda de mucha pena...Llego a la escuela donde están tomando clases los niños y de repente escucho a unos adolescentes como de la universidad, de primer semestre, diciendo 'ah, ellos son los de 'Survivor' y escucho una voz que dice 'ah, ella es la que le puso el cuerno al marido', te juro que yo dije, no, le dije 'vámonos Adianez'", mencionó el periodista.