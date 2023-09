Wendy Guevara habría amenazado de muerte a Libertad Palomo; así lo reveló la actriz

Aunque Libertad Palomo ha dicho en varias entrevistas que no es verdad que con sus declaraciones ataque a Wendy Guevara, algunos piensan lo contrario por lo que ha dicho sobre ella; en entrevista con el programa "Lo que se ve no se pregunta", aseguró que no le beneficia que "una persona como ella" aparezca en los medios de televisión,

Tras estas declaraciones, Wendy Guevara le respondió y le mandó un contundente mensaje, sin embargo, la cosa no paró ahí, pues al parecer, la ganadora de La Casa de los Famosos México y sus seguidores habrían enviado varias amenazas de muerte a la actriz. Esto es lo que pasó.

Wendy Guevara habría amenazado de muerte a Libertad Palomo

Libertad Palomo arremete contra Wendy Guevara

Libertad Palomo, mujer transexual, ve positivo que Wendy se esté esforzando por mejorar su vida, puntualiza que para merecer las cosas hay que trabajar, pues de lo contrario, así de rápido como llega la gloria, se va, pues no es suficiente ganar un programa, opinó.

"No puede ser que alguien venga y nos diga, yo no hice la primaria, era borracho, era drogadicto, era prostituto y véanme cómo triunfé, ahora soy una persona famosa, porque eso, así como llega termina", reflexionó.

Libertad (trans) VS Wendy (trans)

Muchos dicen que La señora Palomo está en lo correcto:.

Que opinan?

September 11, 2023

Libertad Palomo afirma que para triunfar hay que estudiar, trabajar, superarse, soñar y crecer; también considera que la imagen que dio Wendy en el reality fue negativa, pues es un poco de lo que siempre han estigmatizado a la comunidad LGBTQ+: de ser prostitutas, drogadictas, borrachas y promiscuas, y dijo que ella y "La perdida" no son iguales

"Yo no soy transgénero como lo es Wendy, yo soy transexual y es una historia completamente distinta, he trabajado mucho para estar en el lugar donde estoy, he tenido que pasar por muchas situaciones... todas las personas que vivimos en el mundo trans tenemos que atravesar situaciones muy penosas, muy dolorosas, muy hostiles".

Wendy Guevara y Paola Suárez de "Las Perdidas" le responden a Libertad Palomo

A su estilo, Wendy respondió lo que piensa sobre lo dicho por Libertad Palomo; consideró una "estupidez" que alguien que dice que le importa lo que haces hable de ti, tal y como lo hizo la actriz de 55 a años, quien lleva muchos años de labor como activista de la comunidad LGBTTTIQ+.

"No me gusta hablar de eso, dijo que no me conocía pero sabe todo de mí, dijo la señora que yo me hacía la víctima diciendo mi historia de vida y pues qué raro que no me conoce y sabe que ando haciéndome la víctima; yo le mando muchas bendiciones, cuando sales en las redes siempre va a haber quién va a querer colgarse o hablar de ti, porque si en realidad no le importara no hablara de mí, es más, ni me tomara en cuenta", expresó previo a su show en el Metropólitan

Por otro lado, fue su amiga Paola Suárez de Las Perdidas que también mandó un contundente mensaje a la actriz y le pidió por favor que se callara y que a ella no tenía por qué importarle lo que Wendy dejara o no de hacer; además, comentó que al parecer le duele mucho que Wendy está triunfando en poco tiempo y ella no lo haya logrado.

Dices que no estudió y que se vaya a la primaria. Tienes todo el derecho de decírselo, ningún problema, pero ¿qué te cala? Ella está logrando muchas cosas que tú no lograste.”

September 16, 2023

Libertad Palomo confirma demanda contra Wendy Guevara por amenazas de muerte

Pero la polémica habría escalado rápidamente y de acuerdo con Libertad Palomo, habría recibido varias amenazas de muerte tanto de Wendy Guevara como de sus seguidores, por lo que este próximo lunes 18 de septiembre dará una rueda de prensa para emitir una denuncia pública contra la integrante de "Las perdidas" así como también las pruebas en su contra.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de su management, que la actriz se pronunció al respecto y dijo que estará junto con su abogado para exhibir a la influencer.