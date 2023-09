Arturo Beltrán Leyva le regaló millonarios departamentos a Galilea Montijo; así son (FOTOS)

El libro de Anabel Hernández llamado 'Las señoras del narco: Amar el infierno' ha dado de qué hablar por segunda ocasión, y es que de nueva cuenta, Galilea Montijo ha sido relacionada con Arturo Beltrán Leyva, famoso narcotraficante, y fue una exesposa del capo, quien reveló detalles más explícitos de su romance con la conductora de Hoy.

Además, expuso que gozaba de muchos lujos como si fuera su esposa, y que incluso le daba una mensualidad para sus gastos; también reveló que Galilea Montijo casi provoca una fuerte pelea entre "El barbas" y sus sicarios, ella revela la razón. Aquí todos los detalles.

Fue el programa "Chisme no like" quien exhibió cómo son los departamentos que Galilea Montijo recibió de Arturo Beltrán Leyva cuando eran novios, pues de acuerdo con el libro de Anabel Hernández, la presentadora y el líder del cartel de los Beltrán Leyva sí mantuvieron una relación sentimental durante varios años.

Celeste, ex de Arturo, fue una de las testigos que reveló detalles del romance que tuvo con "Gali"; comentó que fue cuando él comenzó a ser buscado por las autoridades que le comentó que tenía dos departamentos para la conductora de Hoy y que ella tenía el dinero para comprarlos.

"También me dijo Arturo que le había dado dinero a Galilea para comprar dos departamentos en Miami y me pidió, por si le pasaba algo que fuera a ver a Galilea, me dijo 'aparte dos departamentos en Miami con Galilea'", señala.

De acuerdo con Elisa Beristain en el libro menciona que "esos departamentos no eran para Galilea, fungió como prestanombres", sin embargo, los periodistas mencionan que dichos departamentos fueron comprados por Jorge Krasovsky, exnovio de la conductora.

"Hace dos años, nos dio un pitazo un hombre del FBI de que Galilea Montijo en el 2006, cuando hacía 'VIDA TV', tenía para comprar departamentos en Miami", señaló el conductor.

De acuerdo con Chisme No Like, Galilea Montijo estuvo a punto de perder uno de los departamentos porque no pudo pagar el mantenimiento, ni los impuestos y se lo vendió a Krasovsky.

Según Javier Ceriani, los departamentos se encuentran en una torre llamada Marina Lofts, que está cerca de Golden Beach, sin embargo, dicha entrega de la escritora, revela que el FBI ya está investigando a Galilea Montijo y los nexos que tenía con el capo.

Galilea Montijo era "odiada" por sicarios de Arturo Beltrán Leyva por esta fuerte razón

Por otro lado, la exesposa de Arturo Beltrán Leyva reveló a Anabel Hernández en su nuevo libro "Las señoras del narco, amar en el infierno", que los sicarios del capo y otros de "su equipo" odiaban a Galilea Montijo por una polémica razón.

Celeste puntualizó que Beltrán Leyva tenía relaciones extramaritales con otras mujeres. Sin embargo, el narcotraficante hacía una diferenciación, pues unas eran solo ‘amigas’ y otras sí eran sus ‘novias’. Galilea Montijo sí habría sido su novia, y esta decisión no fue del total agrado de los otros narcotraficantes.

“Me puse a platicar con Arturo y me dijo: ‘No, pues ya la tengo de planta’, refiriéndose a Montijo. Le dije que para comprobar iba a subir a la recámara. Yo me metía siempre en toda su vida, tenía derecho de picaporte (...) Entré a la recámara y ahí estaban las cosas de ella. ‘Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio. ¿Y pa cuando el anillo’, le dije. Pero sin celos, más bien como broma. ‘No, pues ya somos novios’, me respondió”, detalló Celeste.

Sin embargo, la verdadera razón por la que los sicarios de Arturo Beltrán Leyva no soportaban a Galilea Montijo no era porque tenía una relación con el capo o por su favoritismo hacia ella, sino porque le deba demasiado dinero y ellos creían que sus intenciones no eran sinceras y que solo estaba a su lado por interés.

“‘Ya hasta le tengo su sueldo’. En cuanto me dijo esto todos estaban molestos. Ahí me di cuenta de que él estaba contento, pero los demás no. Estaban todos bien incómodos”, relató Celeste.

De acuerdo con el testimonio de Celeste, Beltrán Leyva le daba 200 mil dólares a Galilea para sus gastos cada vez, mientras que los sueldos para sus trabajadores eran bastante diferentes, pues los gatilleros, que eran el nivel más bajo en la organización, ganaban 5 mil dólares mensuales.

"Empezó dándole 200 mil dólares en nómina (casi 4 millones de pesos). En nómina significa que se los daba mensualmente, como a su esposa, aunque a ella le daba mucho más... pero a lo que me refiero es que le daba dinero para sus gastos como si fuera su esposa", señaló la mujer.

Celeste ahondó en que los miembros del grupo criminal sólo respetaban a la esposa de Arturo Beltrán Leyva, pues ellos tenían en claro que “no hay dos esposas en este mundo”.