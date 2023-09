Fan intenta besar a Maluma en pleno concierto y él reacciona molesto (VÍDEO)

Durante uno de sus conciertos, el cantante colombiano Maluma se encontró en una situación incómoda cuando una fan intentó besarlo a la fuerza. Este incidente aparentemente tuvo lugar en San Antonio, Texas, y fue capturado en video por algunos asistentes al evento, quienes no dudaron en compartir el material en las redes sociales.

Con una impresionante base de seguidores que supera los 63 millones en su cuenta de Instagram, la celebridad, como consecuencia de su inmensa fama, se ve constantemente bajo la atención escrutadora de sus fans. En ocasiones, esta atención desmedida lleva a algunos seguidores a cruzar los límites del respeto.

Fan intenta besar a Maluma en pleno concierto y él reacciona molesto

El vídeo que circula en redes sociales muestra al cantante intentando moverse entre la multitud cuando, de repente, una fan de cabello rubio se abalanza sobre él en un intento aparente de darle un beso.

La mujer coloca sus manos en el cuello del intérprete de "Felices los 4". Sin embargo, se percibe que el famoso expresó su desagrado de inmediato, retirando las manos de la fan de su rostro y evitando un acercamiento.

En medio de la situación, el equipo de seguridad de Maluma intervino, rodeando al cantante mientras él seguía haciéndole gestos a la fan.

¡Una fan quería besar a @maluma y se equivocó de cantante porque el de una vez la fue quitando! #LoSéTodoCol| pic.twitter.com/G2oXWmyPUV — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) September 22, 2023

El momento generó divisiones de opinión entre los usuarios en línea. Algunos calificaron a Maluma de arrogante por no permitir el contacto con la fan, mientras que otros lo defendieron argumentando que la mujer había invadido su espacio y se merecía respeto.

"Por eso yo solo soy fanática de Dios. Él no me haría pasar esa vergüenza", "Dejen el fanatismo, por favor; son personas comunes y corrientes", "El hecho de ser un artista no le da derecho a ella a querer besarlo", "No entiendo cómo algunas mujeres se pueden comportar así o idolatrar a esos tipos", "¿Por qué se rebajan tanto? No es como si fuera un dios del Olimpo", y "Los fans tienen que dejar de pensar que los artistas les pertenecen", se leyó.

Hasta este viernes, el famoso no ha realizado declaraciones públicas relacionadas con la polémica.