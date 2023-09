Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica luego de haber sido captada haciendo brujería, y es que tras las vacaciones que tuvo en la Península de Yucatán al lado de su novio, Isaac Moreno, la conductora de Hoy fue vista en un "peligroso barrio" haciendo santería, lo que le podría costar su lugar en Televisa.

La presentadora, quien estuvo al frente de La Casa de los Famosos México, ya había sido acusada por Niurka de ejercer estas prácticas e incluso afirmó que "es muy buena", por lo que este rumor sobre Galilea Montijo le estaría por causar fuertes consecuencias. Esto se sabe.

¿Galilea Montijo sale de Hoy? Exhiben fuerte sanción de Televisa por ''brujería''

Fue "Chisme no like" quien exhibió las supuestas pruebas e imágenes en las que Galilea Montijo está haciendo brujería, y aunque la conductora de "Hoy" no ha confirmado ni desmentido dicha noticia, de nueva cuenta fue el programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain quien reveló porqué no estuvo en el matutino este lunes.

Galilea publicó en sus redes sociales una foto de sus manos con las de su hijo, pues aparentemente se tomará unos días de vacaciones con él, pero sorprendió a todos sus fans debido a que no se presentó a "Hoy" como cada semana.

Elisa Beristain confirmó en Chisme No Like que este supuesto descanso fue obligado por parte de Televisa, pues al parecer la famosa presentadora fue suspendida del programa y estaría en juego su permanencia en él.

Presuntas fotos de Galilea Montijo haciendo brujería.

¿La razón? El presunto vídeo en el que Galilea Montijo fue captada visitando a un santero no ha sido del agrado de la televisora y estarían evaluando qué procedería en estos casos.

"Supuesta y alegadamente, ella suele ir a sus consultas a realizar sus ya tradicionales y constantes limpias de prevención, para lograr estar en lo más alto de la fama... para tener al mundo rendido a sus pies", señalaron

Lo que sí es un hecho, según Ceriani, es que la conductora estaría comenzando a sufrir las consencuencias de estas decisiones y es por eso que estará ausente del matutino estas semanas.

"Galilea Montijo está empezando a vivir las consecuencias de sus brujerías y ese es el motivo por el cual ya está suspendida y no se presentó a trabajar el día de hoy".

Además, afirmaron que los altos mandos en Televisa están bastante consternados porque ellos también pudieron haber sido "embrujados" pues hay que tomar en cuenta que es a Galilea Montijo a quien siempre le dan los proyectos más importantes o en horario "prime time". Por otro lado, revelaron que el próximo miércoles tendrían una reunión para definir qué harán con la presentadora y si continuará en "Hoy".

"Los ejecutivos no solamente están preocupados de que ellos mismos hayan sido embrujados con los hechizos que la mantienen de éxito tras éxito, la información es que Televisa castigó a Galilea Montijo pidiéndole que no se presente a trabajar y estaría convocada este miércoles a una junta con las personas que dirigen la empresa",

Ellos serían los santeros de Galilea Montijo.

Por su parte, Javier Ceriani señaló que la empresa estaría molesta por los escándalos en los que se ha visto envuelta Galilea Montijo en los últimos meses, pues además de su divorcio con Fernando Reina, también estaría teniendo problemas con el alcohol, tanto que durante una gala de "La casa de los Famosos" salió a conducir borracha y contrabajo podía hablar.

La conductora negó tales acusaciones y reveló que le habían hecho un procedimiento dental y que por eso le costaba mucho hablar.