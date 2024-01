LOS ÁNGELES (EFE).—Los filmes “Barbie” y “Oppenheimer” lideraron ayer las postulaciones para la edición 30 de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG Awards), con cuatro candidaturas cada uno, y ofrecerán otro asalto más de su particular disputa esta temporada.

“Oppenheimer”, que se impuso con gran solvencia a “Barbie” en los Globos de Oro del pasado fin de semana, se medirá en la categoría reina de los SAG Awards, la que condecora al Mejor Elenco o Reparto del Año, con “The Color Purple”, “American Fiction” y “Killers of the Flower Moon”, además de con la cinta dirigida por Greta Gerwig.

Esta entrega de los premios del Sindicato de Actores, conocidos por ser uno de los termómetros más fiables en la carrera hacia los Óscar, contará también con Cillian Murphy (“Oppenheimer”), Colman Domingo (“Rustin”), Paul Giamatti (“The Holdovers”), Bradley Cooper (“Maaestro”) y Jeffrey Wright (“American Fiction”) como finalistas a Mejor Actor.

La interpretación de Leonardo DiCaprio como el asesino Ernest Burkhart en “Killers of the Flower Moon” no fue considerada por el sindicato y supuso la gran sorpresa de las postulaciones.

En la versión femenina de este apartado figuran Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”), Carey Mulligan (“Maestro”), Margot Robbie (“Barbie”), Annette Bening (“Nyad”) y Emma Stone (“Poor Things”).

La representación hispana en las categorías cinematográficas llegó de la mano de Penélope Cruz (“Ferrari”) que, si bien no fue seleccionada para los Globos de Oro ni los Critics Choice Awards, sí fue contemplada y se medirá a Emily Blunt (“Oppenheimer”), Danielle Brooks (“The Color Purple”), Jodie Foster (“Nyad”) y Da’Vine Joy Randolph (“The Holdovers”) como Mejor Actriz de Reparto.

De directores

El enfrentamiento entre las cintas de “Barbie” y “Oppenheimer” continúa con la postulación de sus respectivos directores, Greta Gerwig y Christopher Nolan, a los premios que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA).

Gerwig y Nolan compiten por el Premio a la Mejor Dirección de una Película junto a Martin Scorsese (“Killers of the Flower Moon”), Yorgos Lanthimos (“Poor Things”) y Alexander Payne (“The Holdovers”).