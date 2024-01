Sebastián Bautista, influencer mexicano, murió en un accidente automovilístico el pasado 13 de enero. La noticia, que comenzó como un rumor en redes sociales, ya fue confirmada por amigos cercanos del también tiktoker.

Diana Estrada, creadora de contenido y amiga de Bautista, informó a sus seguidores sobre el lamentable deceso. La joven se mostró conmovida y pidió a su comunidad no difundir noticias falsas o “chismes”.

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba, me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo. No tengo palabras”, escribió vía Instagram.

El influencer Sebastián Bautista, originario de Tijuana, murió aparentemente en un accidente automovilístico. El youtuber, quien realizaba videos sobre superación de vida y temas de belleza perdió la vida a los 23 años. pic.twitter.com/kuWxTmdExk — EspectaculosMX (@EspectaculosMX) January 14, 2024

Vía Instagram, Estrada compartió una serie de fotos, videos y conversaciones que sostuvo con Sebastián Bautista, dando cuenta de la amistad que mantenían ambos tiktokers, pues se conocieron a temprana edad.

¿Cómo murió Sebastián Bautista, influencer mexicano?

Además, la influencer reveló la causa de muerte de Sebastián Bautista, quien presuntamente habría perdido la vida en un fuerte accidente automovilístico tras volcarse en un auto RZR en el que viajaba.

“Les pido de favor que dejen de circular las fotos de Sebastián, tengan por favor respeto. También dejen de levantar falsos y hacer chismes de lo sucedido, lo que pasó fue que tuvo un accidente en un RZR, no es para nada de lo que están diciendo y los chismes que está inventando”, escribió.

Con lágrimas en los ojos, Estrada pidió a sus seguidores que ya no le pregunten sobre Sebastián Bautista, ya que le produce mucho dolor recordar a su entrañable amigo. A la par, publicó videos del tiktoker mexicano y su afición por los paseos en RZR.

¿Quién era el tiktoker Sebastián Bautista?

Sebastián Bautista era un creador de contenido con gran presencia en TikTok e Instagram. En sus redes sociales documentaba sus viajes, estilo de vida y su asistencia a numerosas premiaciones, como los MTV Miaw.

A sus 23 años, Bautista se consagró como uno de los talentos mexicanos en la plataforma china. Era común verlo haciendo retos, tags virales o conviviendo con sus seres queridos en videos de hasta 1 millón de vistas.

