Fue hace apenas unos días que Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas, sufrió una fuerte golpiza de parte de su novio José de Jesús Castro, la cual la mantuvo hospitalizada por un par de días y hasta con riesgo de perder un ojo.

Ahora, tras una semana desde lo sucedido, la amiga de Wendy Guevara se encuentra mejor de salud pero no emocionalmente, pues revela que se ha sentido muy mal pero que ya perdonó a su prometido e incluso en distintas ocasiones ha confirmado que aún lo quiere.

Por otro lado, Paola Suárez destacó que recientemente se hizo una prueba de antidoping para presentarla ante la Fiscalía, pues al parecer la influencer seguirá con el proceso legal tras la demanda que le puso a José de Jesús. Incluso ya se reveló que tendrán un careo el próximo 1° de febrero.

Paola Suárez vía instagram



“Me acabo de hacer el antidoping ustedes ya saben por qué …”



todo indica que se le hizo para que vean que ciertas acusaciones son falsas. pic.twitter.com/4rOO70yFZe — La Wendy (@LaWendyGuevara) January 17, 2024

Paola Suárez revela que ya perdonó a su exprometido

Fue en una entrevista para el programa “Hoy”, que Paola Suárez confirmó que ya perdonó a su novio y agresor Jesús “N”, pues afirma que ya quiere superar toda esta situación y no volver a pasar por ese tipo de relación. Incluso afirmó que la justicia viene de Dios y ella ya se encomendó a la Virgen.

“La justicia te la puede dar Dios, es lo único que te puedo decir, porque yo ya lo perdoné. Estaba aquí acostada, me encomendé a Dios, a una Virgencita que tengo ahí y lo perdone”. dijo

Paola afirmó que sigue en pie su denuncia y no pretende retirarla, pues el hecho de que lo haya perdonado no quiere decir que se detenga su proceso legal. Además, fue cuestionada sobre si desea que su exnovio llegara a la cárcel y la integrante de Las Perdidas argumentó que confía en las autoridades y también cree que tarde o temprano, las acciones tienen consecuencias.

“Si la justicia lo perdona, no lo perdona, hace o deshace, yo siento que algún día va a pagar todo lo que me hizo. Creo que el único que tiene el poder de hacer justicia aquí es Dios. De este mundo no nos vamos sin pagar todo lo que hemos hecho”. dijo

Paola aseguró que pronto comenzará a tomar terapia, para poder superar todo lo ocurrido y no recaer en una relación como la que tuvo con su ex.

“Necesito perdonarme a mí misma. Me dieron el consejo de verte al espejo, perdónate a ti misma, háblate, refléjate en esa persona de hace ocho años … estoy literalmente dañada y ocupo terapia”, reveló Paolita Suárez

