Pide no marginar a chicos con autismo

La llegada de la pandemia no afectó del todo a Renata Pérez Zamudio. Diagnosticada con Trastorno Generalizado del Desarrollo, término utilizado para referirse a personas con autismo y trastornos relacionados, aprovechó el confinamiento para escribir.

Fue precisamente en esa época cuando Renata, o Reny como la conocen sus familiares y amigos, de 23 años, escribió “Sky descubre su superpoder”, que publicó Bright Buddies, una plataforma estadounidense que promueve la inclusión y aceptación de los niños.

Reny supo de la plataforma por una amiga que, al tanto de que Renata desde pequeña escribe poemas, cuentos y canciones, la animó a enviar un relato en que Sky, uno de los personajes de Bright Buddies, fuera protagonista.

Reny aceptó el reto y en solo una hora escribió la historia, que se basa en una experiencia de cuando tenía 12 años y afrontó una crisis en una fiesta a la que asistió con su familia.

“El cuento está basado en mis propias vivencias. Yo soy persona con autismo y casi no me invitaban a las fiestas porque a veces me alteraba con la música”, dice al Diario en su casa de Chuburná.

En el cuento, Sky, un búho con autismo, asiste una fiesta de cumpleaños en que el que hay factores desencadenantes de su crisis, como sonidos fuertes, globos y más cosas que a él no le gustan. El estrés lo lleva a esconderse debajo de una mesa.

Sin embargo, es su oído sensible lo que le permite ser el único en escuchar al alguien que pide ayuda. “Busco concienciar y que nos pongamos en el lugar de las personas con autismo en las fiestas y en otros lugares y que vean que se les puede integrar a las reuniones con solo bajar un poco la música o invitarlas a salir”.

Y es que, dice Reny, muchas veces se prefiere no invitar a niños con autismo pues se piensa que se portan mal o hacen “mucho drama”. Esas actitudes que algunos califican de berrinches son en realidad involuntarias.

“Cuando tienes autismo y empiezas hacer el ‘berrinche’ no eres consciente de lo que estás haciendo, sino después. Con mis acciones arrastraba a mi familia porque no solo dejaban de invitarme a mí, sino también a mi familia”, admite.

En el cuento también se aborda el sentimiento de la mamá búho que no sabe cómo explicar a los otros animales por qué su hijo hace eso. Al igual que en el relato, Reny considera que no hay suficiente información sobre el autismo, aunque la situación no se compara con la de hace 10 años, cuando se sabía menos.

“Cuando yo era chica no se sabía nada del autismo, ahora sabemos, incluso, que hay varios tipos”, añade la joven, próxima a titularse como Asistente Educativa, al tiempo que hace prácticas como maestra de preescolar.

Brindar información y concienciar a la población sobre el autismo fue lo que la llevó a escribir el cuento sobre Sky sin esperar nada a cambio. Por eso, cuando le avisaron que “Sky descubre su superpoder” sería publicado se emocionó mucho.

El libro cuesta 20 dólares y se puede conseguir en la página www.brightbuddies. com en inglés (pasta dura) y en español (pasta suave).— Jorge Iván Canul Ek