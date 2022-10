Los integrantes del Consejo Interreligioso del Estado de Yucatán participaron ayer en el seminario “Libertad religiosa y derechos humanos”, que tuvo lugar en el hotel Holiday Inn.

José Morán Pineda, quien participó en nombre de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña de México, indicó que el Consejo Interreligioso hace hincapié en la importancia del respeto independientemente de la expresión religiosa personal.

“¿Qué pasa si dejamos los principios religiosos? Decía el padre Óscar (Viñas Olvera) hace un momento, ‘una sociedad diluida, sin contenidos, sin trasfondo’”.

Remarcó que en el Consejo “ninguno renuncia a su propia fe, cada uno tiene sus propias convicciones religiosas y doctrinas; nosotros invitamos a la gente a no a renunciar a su propia expresión religiosa, sino a valorar sus principios y apreciar las distintas expresiones; eso va consolidando a las familias y la sociedad”.

Martín Montaño Alonzo, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, compartió que anteayer festejaba el cumpleaños número 79 de su madre y caía en la cuenta que ella “me enseñó los principios de mi vida, pero sobre todo me enseñó a creer en Dios y a poner a Dios en primer lugar”.

La brújula de la vida

Manuel Cerritos Valencia, de la Comunidad Musulmana Ahmadia de Mérida, remarcó que “los que creemos en un Dios estamos seguros de que es nuestro creador, de él venimos. El hombre por sí solo se engaña cuando dice: ‘Yo puedo llevar una vida buena y no necesito a Dios’”.

No es cierto, afirmó. “El creer en Dios forma un escudo muy fuerte ante la adversidad y contra las malas acciones porque tú sabes que eso no se debe hacer porque tienes algo que rige tu vida. Es como andar en el mar sin una brújula”, prosiguió.

“¿Qué voy hacer? Me voy a perder si no tengo una brújula, pero si yo tengo la dirección de Dios en cualquier fe religiosa eso me llevará a buen camino, por eso es tan importante tener una creencia, tener una religión y seguirla”, agregó.

El padre Óscar Viñas Olvera, representante de la Iglesia Católica Romana de la Arquidiócesis de Yucatán, recordó que las culturas milenarias han tenido siempre religiosidad y trascendencia. “Los graves errores que hemos tenido como humanidad se han dado precisamente cuando olvidamos las dimensiones religiosas”.

En la actividad participaron más representantes de otras denominaciones religiosas: Víctor Villanueva Abuxapqui, representante de la Convención Regional Bautista Peninsular; Cristian Vadillo Gutiérrez, director general de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa; Agur Mendicuti, del Seminario San Pablo; Arturo Ábrego Castro, de la Iglesia Apostólica La Fe en Cristo Jesús; José Alfonso Sosa Godoy, del Ministerio Internacional El Camino, la Verdad y la Vida Pentecostés, y apóstol Librado Velázquez Salas, de la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA