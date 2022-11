''La carta'', película protagonizada por el papa Francisco, se estrenará el miércoles 16

La versión en español de “La Carta”, la película inspirada en la encíclica ''Laudato Si'' y protagonizada por el papa Francisco, tendrá su estreno mundial la próxima semana.

Esta película cuenta la historia del viaje a Roma de diversos líderes, comprometidos en la primera línea del cuidado de la casa común, para dialogar sobre la encíclica "Laudato Si" con el papa Francisco. El diálogo exclusivo con el Pontífice, incluido en la película, ofrece una visión reveladora de la historia personal de Francisco e historias nunca vistas desde que se convirtió en el obispo de Roma, cita en una reseña el portal informativo Religión Digital.

La premiere mundial de la versión doblada al español se realizará en el Auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid, el miércoles 16 de noviembre a las 19 horas.

¿De qué trata ''La Carta''?

El largometraje es presentado por YouTube Originals y la realización estuvo a cargo de productores ganadores de un Oscar; el objetivo es llevar el mensaje de la encíclica "Laudato Si" a nuevas audiencias.

Los protagonistas de la película son un líder indígena del Amazonas, un refugiado climático y estudiante de Senegal, un activista juvenil de la India y una pareja de científicos de Estados Unidos (marido y mujer), en representación de las voces que a menudo no se escuchan en la conversación global sobre nuestro planeta.

"A través de su encuentro transformador con el Papa y entre ellos, encuentran una nueva esperanza para nuestra casa común", añade Religión Digital.

La producción de "La Carta" estuvo a cargo del equipo ganador del Oscar "Off the Fence (My Octopus Teacher)" en colaboración con el Movimiento Laudato Si. El director es Nicolas Brown, ganador de un Emmy.

"La Carta" se realizó en colaboración con el Dicasterio de Comunicación y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.