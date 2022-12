Yeny Canché Canul: Ama sinceramente, como hace Dios

Cuando ames a una persona, ámala con todo tu corazón. El amor de pareja es algo que Dios ha creado hermosamente, es el sentimiento más bello que un ser humano puede experimentar.

Ese tiempo donde dos personas se están dando la oportunidad de amar es un tiempo que se queda en el corazón, cada vivencia, cada momento, cada experiencia.

Sin duda, es un tiempo que no se repite, por eso da lo mejor de ti recordando en todo momento amar, honrar, respetar, cuidar y procurar a la persona amada, porque es en ese tiempo en que podrás saber que con la persona que estás es la correcta, con quien compartirás tu vida.

Cada ser humano anhela amar y ser amado, incluso Dios en su palabra dice que no es bueno que estemos solos, y esto porque cuando se tiene a una persona amada al lado se tiene apoyo, comprensión, amor, y es muy hermoso cuando te sientes cuidado, amado y apoyado.

El amor es hermoso, aunque algunas veces no se valora, no se cuida y se desecha como si nada. Si pasas por una experiencia en la que amaste y no fuiste valorado (a) no te arrepientas de haber dado lo mejor de ti, uno da lo que tiene y si tú tienes amor entonces diste amor, pero si la otra persona no te correspondió igual quizá no sepa nunca lo que es el significado de amar.

Así que solo tómalo como una experiencia, pero no te cierres al amor, pues Dios en un futuro pondrá a la persona indicada que sabrá valorarte, amarte, respetarte y cuidarte. Por último, recordemos que Dios significa amor, por eso es importante conocerlo, porque Él nos enseña en su palabra cómo debemos amar en esta vida, Él nos enseña a amar sinceramente.

Fundadora de Sublime Amor.