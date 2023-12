CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora Cristina Pacheco anunció la noche de este viernes que su programa “Conversando” dejará de emitirse, de forma momentánea, por motivos de salud. La periodista dio este mensaje a sus espectadores al finalizar el programa, el cual tuvo como invitados especiales a la Orquesta Basura, que tocó parte de su repertorio y charló con Cristina Pacheco de su carrera y trayectoria.

En un emotivo mensaje, la periodista agradeció a los espectadores por seguirla semana con semana. El programa comenzó su emisión en 1997. “Son una parte queridísima, son parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a los que quiero agradecer su apoyo, su presencia y su solidaridad”, dijo.

En su cuenta de X, antes Twitter, Carlos Brito, director de Canal Once, confirmó la decisión de Pacheco de suspender sus programas por motivos de salud. “La vamos a extrañar todos los viernes en ‘Conversando’ y los sábados en ‘Aquí nos tocó vivir’, gracias”. detalló.

¿Qué tiene Cristina Pacheco?

La escritora añadió que despedirse es un momento difícil, y agradeció a su equipo de estar con ella durante tantos años. “Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida”, expresó con la voz entrecortada.

Cristina Pacheco expresó que dejar el programa es grave, pero es un deber que no puede dejar de lado. “Es grave lo que voy a hacer, pero debo hacerlo”, dijo. Y añadió que es por motivos de salud que debe despedirse del programa, el cual llevaba hasta ayer 26 años en emisión.

“Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones”, expresó a la vez que se le quebró la voz. Con las lágrimas contenidas, Pacheco dijo que “espero que estas conversaciones paren momentáneamente, que han sido ricas, inesperadas, piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados”, agregó.

“Aquí nos tocó vivir” de Cristina Pacheco

“Aquí nos tocó vivir” transmitió su primer programa el 10 de mayo de 1978, por lo que el programa lleva 45 años en la programación de Canal Once, reconocido por la comunidad periodística, intelectual, política y social como un documento invaluable.

El programa es una serie de entrevistas a personas de todas las edades, profesiones y orígenes sociales. Fue conducido por la periodista Cristina Pacheco, quien ha sido reconocida por su sensibilidad y su capacidad para conectar con sus entrevistados.

¿Quién es Cristina Pacheco?

Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Estudió Letras Españolas en la FFyL de la UNAM y fue pareja del escritor José Emilio Pacheco.

En 1997, Cristina Pacheco comenzó a conducir el programa “Conversando con Cristina Pacheco”, en el que continúa entrevistando a personajes de la vida pública mexicana. El programa es uno de los más emblemáticos de la televisión mexicana.

Entre otros reconocimientos ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista, en 1986 por mejor programa de servicio a la comunidad, y en 1987 por crónica.