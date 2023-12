Salir y conocer el mundo, ensanchar los horizontes, vivir dentro de una cultura distinta, pero sobre todo ahondar en el conocimiento académico desde la experiencia y los avances alcanzados en diversos confines de la tierra, estudiar en el extranjero es sin lugar a dudas una experiencia que marca para bien la vida de muchos jóvenes universitarios y por esa razón la Universidad Anáhuac Mayab es hoy una institución que promueve este tipo de experiencias en favor de sus estudiantes.

La maestra Regina Otero Roche, directora de Internacionalización de la Universidad Anáhuac Mayab, lo tiene muy claro.

No es casualidad que esta universidad cuente con más de 168 opciones de intercambio académico en 31 países.

Los alumnos tienen la oportunidad de vivir diversas experiencias internacionales que van desde Master Class, Summer Schools, programa de profesores visitantes, estancias de investigación en el extranjero, prácticas profesionales hasta los intercambios académicos internacionales que se realizan cada semestre.

Asimismo, se ofrecen otros programas internacionales que permiten obtener doble titulación con alguna universidad europea e incluso se cuenta con programas de alto rendimiento como el Global Honours Program.

Todas estas opciones forman parte de la Ruta de Internacionalización que se integra al Modelo Educativo Anáhuac para desarrollar competencias globales e interculturales en los alumnos, lo que les permite alcanzar un mejor perfil profesional al concluir su etapa universitaria.

Al iniciar el 2024, 118 alumnos del sexto semestre de diversas carreras de la Anáhuac Mayab realizarán una estancia de seis meses en 45 universidades de 14 países, para darle un enfoque más internacional a sus respectivas carreras, estrechar los vínculos culturales en los países anfitriones y tender puentes de fraternidad con alumnos de otras regiones del planeta que toman parte de esta experiencia.

En entrevista con el Diario, la Mtra. Otero Roche se hizo acompañar por cuatro estudiantes que a partir de enero próximo estarán iniciando su sexto semestre en algún otro país.

Ellos son: Ana Laura Faller Bojórquez, de 21 años de edad, estudiante de Odontología, originaria de Mérida y que irá a Barcelona, España.

Chafic Abraham Chapur, de 20 años, estudiante de Finanzas y Contaduría, originario de Mérida y que estará en Niza, Francia.

Eduardo José Peniche Molina, de 20 años, estudiante de Finanzas y Contaduría, originario de Mérida, quien y cursará estudios en Milán, Italia.

Mariana Correa Pavón, de 21 años, estudiante de Ingeniería Industrial, quien cursará su semestre en Madrid, España.

“Cuando un estudiante vive una experiencia de esta naturaleza, sin lugar a dudas vive algo que lo marca para siempre en el desarrollo no sólo de su especialización, sino en su forma de ver el mundo, adaptarse, interactuar y conocer personas de otros lugares y culturas”, explicó la maestra Otero Roche.

“Por eso en la universidad Anáhuac Mayab fomentamos este tipo de experiencias a grado tal que los alumnos desde el primer semestre comienzan a contemplar la posibilidad de estudiar su sexto semestre en el extranjero, y para ello comienzan a prepararse a fin de llegar en las mejores condiciones para competir por uno de los lugares que se ofrecen en 45 universidades de 14 países con quienes tenemos convenios”, añadió.

“No sólo se preparan en el dominio del idioma inglés, se informan sobre las alternativas y planes de estudio que ofrecen las distintas universidades y los países en que éstas se encuentran; además, procuran mantener un buen promedio académico, no adeudar materias e incluso de manera hábil, algunos comienzan a adelantar asignaturas para llegar lo mejor preparados a las convocatorias y sacar el máximo provecho”, apuntó.

Por su parte, los alumnos hablan de lo que ha sido este proceso de selección y las expectativas que esta experiencia les genera.

Todos han sido conscientes de que este, el sexto semestre de la carrera es el momento preciso e idóneo para salir al extranjero a continuar su preparación, por ello ya saben a dónde postularse y cuál será el país en donde habrán de estudiar.

Algunos aseguraron su lugar desde la primera convocatoria, otros aplicaron en la segunda convocatoria, como fue el caso de Eduardo Peniche, quien asegura que aunque la experiencia que está por vivir es emocionante, aún le causa cierto temor.

“Siento algo de temor por lo desconocido, pues nunca antes había vivido algo así, no sé cómo le voy a hacer, ¿qué voy a enfrentar?, ¿cómo me adaptaré?, ¿a quién conoceré?, pero me interesa mucho la cultura italiana, tengo algo de conocimiento del idioma, la universidad me parece muy interesante y tengo curiosidad por lo que puedo llegar a aprender en materia de finanzas y contabilidad”, mencionó.

Por su parte, Marina Correa Pavón señala sentirse más segura y confiada, ya que anteriormente tuvo la oportunidad de realizar una estancia académica en el extranjero.

Durante su bachillerato cursó una parte del mismo en una institución francesa; ella sabe de qué se trata y espera que su proceso de adaptación sea más fácil, toda vez que además del nivel de la universidad y su gran pasión por la Ingeniería Industrial, tiene a su favor el enorme interés que tiene por España y la facilidad del idioma.

Por otro lado está Chafic Abraham, quien está ansioso de estar ya en Francia e integrarse a la actividad académica y a la cultura de aquella nación.

“Voy a una universidad buena, de muy buen nivel, yo personalmente estoy deseoso por comenzar y profundizar en los conocimientos de las finanzas y la contabilidad desde la perspectiva europea; quiero aprovechar el tiempo conociendo los lugares que la ciudad de Niza ofrece”, explicó.

Ana Laura Faller sabe del reto que se le viene encima, más allá del interés que le despierta la ciudad de Barcelona, ella es consciente de que la oportunidad le permite expandir sus conocimientos en el campo de la Odontología, más allá de los que España ofrece, pues habrá de convivir con alumnos de otras partes del mundo con quien podrá intercambiar conocimiento.

“Creo que es importante porque no sólo crecemos en el conocimiento de la especialidad desde la perspectiva europea, también hay alumnos de otros países con quien entablar relaciones profesionales para enriquecer los conocimientos y las técnicas, la verdad es que es algo muy especial el poder participar en un proyecto así”.

Los cuatro alumnos coincidieron en que es importante que otros jóvenes como ellos asuman el reto de realizar estudios en el extranjero como parte de la formación que les ofrece la Universidad Anáhuac Mayab.

La maestra Otero Roche coincidió y recalcó que las experiencias académicas en el extranjero son mucho más que una estancia turística, es una oportunidad única en la cual los jóvenes se integran a la vida universitaria en otros países, descubriendo su potencial y la capacidad que tiene para relacionarse y crecer académica y profesionalmente.— Emanuel Rincón Becerra