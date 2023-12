La gratitud es una virtud que como seres humanos no debemos nunca de olvidar. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que quien sabe agradecer es una persona sana, feliz y en paz.

Quien nunca agradece generalmente vive en una frustración interior, creyendo que todos deben darle por derecho y no es así.

Faltan muy pocos días para que termine este 2023, debemos ser agradecidos en primer lugar con Dios, pues de Él nos viene la vida. Gratitud a Dios por la vida y la salud que hemos recibido este año.

Si haces un repaso de este año que está acabando fíjate en todas las bendiciones que has recibido de Dios, de sus gracias y providencias.

Un año que ha sido de oportunidades, de retos, de proyectos y de grandes desafíos, pero también seguramente de fracasos, dificultades, enfermedades, etc.

Hay que agradecer la vida en su integridad, muchas personas llegaron a nuestra vida, pero también otras se fueron, también hay que agradecer por el paso de las personas que Dios ha puesto en nuestra vida.

Un año que definitivamente no volverá. ¿Puedes hacer un balance positivo del año? No lo hagas solamente desde el punto de vista financiero, hazlo en su totalidad. No pienses si ganaste o perdiste mucho dinero. ¿Pudiste amar más que el año pasado? Basado en el amor, ¿has dejado entrar el perdón y la reconciliación? ¿Has podido vivir sanamente?

En la mayoría de nuestras parroquias y rectorías en la noche del día 31 hay una exposición solemne del Santísimo Sacramento. Ojalá puedas ir un momento en compañía de tu familia, estar allá para agradecer, para acompañar al Señor que todo el año te acompañó, te cuidó y te asistió.

No basta hacer buenos propósitos pensando que con nuestra fuerza de voluntad los vamos a conseguir, es necesario invocar la gracia y el espíritu de Dios.

Mi oración por ti y tu familia. Muchas gracias por haber leído estos artículos durante este año que acaba y espero que en 2024 la salud que viene de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida estén siempre presentes en tu vida en su totalidad.

Un balance equilibrado y el examen de nuestra conciencia siempre es positivo en estos días previos al final de este año, que la gratitud esté presente en tu vida, no reclames, simplemente Agradece.— Coordinador diocesano para la Pastoral de la Vida