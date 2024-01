La noticia del retiro de Daddy Yankee de la música urbana y de los escenarios tomó a decenas de fans por sorpresa, pues al ser el máximo exponente del género del reggaetón pocos creían que alguna vez decidiera darle fin a su prolífica carrera. Su gira de despedida por varias ciudades de Estados Unidos, México y su natal Puerto Rico sumó a millones de personas que se deleitaron con sus acordes musicales, que pasaron desde los temas legendarios hasta los más recientes.

Sin embargo, en el último concierto de su tour “La Meta”, realizado en Puerto Rico, el llamado “Big Boss” dio una declaración que impactó no solo a sus fans, sino también al público en general e, incluso, a un sector muy específico: los cristianos.

A principios de diciembre Daddy Yankee anunció que se retiraba de los escenarios y que agradecía a sus millones de seguidores, pero más que nada agradecía a Dios por haber encontrado a Cristo, quien vino a llenar el vacío que mantuvo por años.

“No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y darle un sentido a mi vida; en ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para sentirme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, refirió.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, expuso que se había convertido a Cristo. “Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’. Por eso, esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, añadió el reguetonero, el cual fue recibido con la ovación de los asistentes. En ese instante drones que sobrevolaban el Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Agrelot” formaron la expresión “Cristo viene”.

Artistas practicantes

El impacto de la noticia de su conversión resonó no solo en los medios seculares, sino también en varios reguetoneros que se han convertido a la fe cristiana e incluso bloggers cristianos se hicieron eco de esta conversión. Entre ellos hay una cosa en común: el agradecimiento a Dios por esta situación y el deseo que sea usada para la gloria de Cristo.

Y es que desde hace años cantantes, actores, deportistas e incluso luchadores han manifestado su creencia en Cristo; a partir de ello varios han seguido sus carreras con cambios en sus acciones y otros más se han alejado de ellas para dedicarse de lleno a la predicación del Evangelio.

Entre los casos conocidos se cuenta el de Héctor Luis Delgado Román, antes conocido como Héctor “El Father”, quien se retiró de los escenarios en 2008 por su conversión al cristianismo. En 2018 decidió regresar para lanzar una película autobiográfica, “Héctor ‘El Father’: Conocerás la verdad”, en que dejó claro por qué decidió ser “un seguidor de Jesús”. Hasta hoy es pastor de la Iglesia Evangélica Maranatha en Río Grande, en Puerto Rico, además de que fundó una radio cristiana en ese mismo sitio.

A él se suma su compañero Efraín David Fines Nevares, Tito “El Bambino”, quien desde hace años también es cristiano y en diferentes ocasiones ha agradecido a Dios por tener compañeros en la fe, como Héctor Delgado, Ramón Ayala y Vico C.

Además, aprovecha sus redes sociales para hablar de su fe y agradecimiento a Dios.

Otro reguetonero que se sumó a las filas del cristianismo es Carlos Efrén Reyes Rosado o “Farruko”, quien en febrero de 2022, en un concierto en el FTX Arena de Miami, habló ante sus seguidores de Dios y les predicó el amor de Jesús, les pidió perdón por las letras de sus canciones y su actitud, que hace meses comenzó a cambiar tras su acercamiento al cristianismo.

Aunque no se ha alejado del todo de la industria musical, ahora sus temas están más enfocados en el género góspel.

A ellos se suman más artistas que son practicantes de la religión cristiana, como Juan Luis Guerra, Fermín IV y Nadia (ex concursante de “La Academia”), pero sin duda alguna la conversión que ha cobrado una mayor relevancia es la de Ramón Ayala, por la trascendencia de su carrera.

Desde el púlpito

Ante esto se le preguntó a Orlando Collí May, pastor de la Iglesia Bautista Israel (IBI), su opinión sobre dicho testimonio de conversión y cómo se debe reaccionar ante esos cambios.

“Celebro, porque finalmente el Evangelio es para cualquier persona, independientemente de la posición o rango que tenga. El Evangelio es capaz de alcanzar a cualquier persona. Celebro y pido a Dios que sea real, que sea permanente y que realmente (el cantante) sirva a Cristo porque necesita el Evangelio al igual que cualquier persona”, detalló.

Indicó que, si bien Ramón Ayala puede alejarse de la música secular, no habría problema con que siguiera en la industria, ya que éste es su medio de trabajo y, claro, un talento que le ha dado Dios. A través de ella es que se verá si hay un verdadero cambio.

“Considero que si el Señor le dio talentos, que es su trabajo, el medio que es su sustento, no necesariamente tiene que renunciar a él y solamente dedicarse al ministerio. Pero sí creo que el contenido o la letra (de sus canciones) tienen que cambiar; la Escritura dice: ‘El que hurtaba, no hurte más’ (Efesios 4:28-30). De tal manera que si él en su contenido de la música promovía la delincuencia o el libertinaje sexual.., la realidad es que el Evangelio es transformación, cambio de vida, por lo cual si él ya lo conoce su contenido debe cambiar radicalmente”, manifestó.

Señaló que las personas, tanto cristianas como seculares, no deben de caer en el “sensacionalismo” de la noticia de que Daddy Yankee se ha convertido. En ese sentido, dijo que algunas denominaciones tendrán en mente que la mejor manera de ver ese cambio, ese arrepentimiento, es que el cantante empiece a ministrar en alguna iglesia o se pongan a interpretar música “cristiana”, cuando lo que debe hacerse es darle tiempo para que viva una madurez espiritual. “A veces se comete el error de que, como es una figura pública, ya lo ponen de hecho a una iglesia ministrar, eso me parecería un error, un desatino, sería un error que este personaje ocupara puestos de iglesia, hiciera conciertos cristianos. A su tiempo Dios podría utilizarlo como quiera utilizarlo, pero sería un error y riesgoso para él mismo no tener la madurez espiritual, es correcto darle un tiempo para que crezca espiritualmente”.

Finalmente, señaló que si bien es motivo de alegría la conversión de Ramón Ayala, también lo debe ser la de cualquier persona que acepta su fe en Jesús y esa celebración es igual para Dios, pues no hace excepciones. Aunque se tenga un estatus social o económico, la celebración es la misma, “porque la verdadera noticia y el verdadero júbilo es cuando una persona conoce a Cristo”, refirió Collí May.

Ramón Ayala ahora usa sus redes sociales para hablar de Dios y aunque muchos fans se contrarían con esta nueva fase de él, otros más se alegran por el nuevo rumbo en su vida, al final del día es la persona quien decide si quiere cambiar su fe y su vida.— Eunice Cruz Molina